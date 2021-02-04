На Волині чоловік втратив свідомість у громадському місці: його вдалося врятувати





Про це



Фахівці бригади Ковельського відділення ЕМД, прибувши на місце, провели огляд та обстеження, констатували відсутність дихання, пульсу на магістральних судинах.



Зі слів оточуючих, чоловік впав, втратив свідомість, посинів декілька хвилин тому.



Бригада ЕМД негайно розпочала реанімаційні заходи. Ефективні реанімаційні заходи, уміння медичного персоналу, дало можливість відновити у пацієнта Г. серцебиття та дихання.

Після відновлення серцебиття та дихання – пацієнт був доставлений до закладу охорони здоров’я.



Це уже 4 успішна реанімація бригадами ЕМД у квітні 2023 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 20 квітня, медики «швидкої» на Волині врятували життя чоловікові, який втратив свідомість, посинів та не дихав.Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Фахівці бригади Ковельського відділення ЕМД, прибувши на місце, провели огляд та обстеження, констатували відсутність дихання, пульсу на магістральних судинах.Зі слів оточуючих, чоловік впав, втратив свідомість, посинів декілька хвилин тому.Бригада ЕМД негайно розпочала реанімаційні заходи. Ефективні реанімаційні заходи, уміння медичного персоналу, дало можливість відновити у пацієнта Г. серцебиття та дихання.Після відновлення серцебиття та дихання – пацієнт був доставлений до закладу охорони здоров’я.Це уже 4 успішна реанімація бригадами ЕМД у квітні 2023 року.

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