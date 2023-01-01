На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Єдинаком





Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської єпархії.



Пощалися із Героєм 20 червня у Свято-Введенському храмі.



Захисник



Рідні та близькі, друзі та побратими, а також багато людей прийшли цього дня віддати останню шану для воїна, вклонившись доземно захиснику України, встеляючи дорогу живими квітами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися із загиблим на війні мешканцем села Лежниця Володимирського району Андрієм Єдинаком, 1987 року народження.Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської єпархії.Пощалися із Героєм 20 червня у Свято-Введенському храмі.Захисник віддав життя, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Іванівське, Бахмутського району Донецької області.Рідні та близькі, друзі та побратими, а також багато людей прийшли цього дня віддати останню шану для воїна, вклонившись доземно захиснику України, встеляючи дорогу живими квітами.

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