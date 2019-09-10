Написала передсмертну записку: подробиці суїциду 19-річної дівчини у Луцьку. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.



Дівчина впала на траву. На місце прибули дві карети «швидких».



«Медики близько години намагалися її врятувати, але, на жаль, вона померла. Зараз за цим фактом відомості віднесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – повідомила речниця Головного управління національної поліції на Волині Ольга Бузулук.



Відомо, що дівчина із Володимира, студентка. У дев'ятиповерхівці разом із хлопцем більш як два місяці винаймали квартиру. Сусіди на них не скаржились. Кажуть, що пара не шуміла, гучних компаній вдома не збирала, алкоголем не зловживала.



Що стало причиною самогубства, сусіди не розуміють. Щоб пара сварилася - не бачили.



«У неї були якісь негаразди в особистому житті. Про це свідчить і передсмертна записка, і перевірили її мобільний телефон поліцейські», – зазначила Ольга Бузулук.



Дівчина перед самогубством запропонувала зустрітися подрузі, коли та прийшла до її будинку, вона вже була мертва. Покінчити із життям дівчина намагалась ще днем раніше.



«Її зловили вчора, якось вмовили. Її відвезли в лікарню, а там взяли і відпустили», – кажуть сусіди.



Психологиня Леся Годз-Бурдуковська каже, що людина, яка має намір вкоротити собі віку, зазвичай, показує це у своїй поведінці.



«Все починається з побуту. Людина раптово наводить в хаті порядок, залишає комусь свої дуже цінні речі. Свого роду, як уявно складає заповіт або вже ніби прощається», – наголосила психологиня.



Ознакою таких намірів можуть бути кардинальні зміни у зовнішності. Якщо людина на такий крок вже наважилася, то від своєї ідеї навряд чи відмовиться.



«Для мене досить дивно, що її відпустили з лікарні, бо перший прояв суїциду – це вагомий фактор, який надалі є свідченням того, що людина це зробить», – додає Леся Годз-Бурдуковська.



В психлікарні, куди дівчину забрали, пояснюють, що вранці зібрали комісію, яка її оглянула. Підстав утримувати її у психлікарні надалі – не було.



«Вона написала пояснювальну своєю рукою, написала розписку. Повністю мотивована поведінка. Достатньо реальні плани на майбутнє», – кажуть медики.



Психологиня додає, що люди, які мають думки про самогубство насамперед не відчувають підтримки від близьких. Тож у такому разі варто з людиною поговорити, підтримати її і навіть запитати про це прямо, і якнайшвидше звернутись за допомогою до психологів. Тоді шанс врятувати життя в рази більший.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 27 червня, у Луцьку на бульварі Дружби Народів, 1 А (район ДПЗ), 19-річна дівчина впала з даху 9-поверхового будинку. Медики намагалися її врятувати, однак було вже пізно. Як стало відомо, це було самогубство із другої спроби: дівчина хотіла покінчити із життям ще днем раніше. Тоді її забрали у психлікарню. Але звідти одразу відпустили.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Дівчина впала на траву. На місце прибули дві карети «швидких».«Медики близько години намагалися її врятувати, але, на жаль, вона померла. Зараз за цим фактом відомості віднесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – повідомила речниця Головного управління національної поліції на ВолиніВідомо, що дівчина із Володимира, студентка. У дев'ятиповерхівці разом із хлопцем більш як два місяці винаймали квартиру. Сусіди на них не скаржились. Кажуть, що пара не шуміла, гучних компаній вдома не збирала, алкоголем не зловживала.Що стало причиною самогубства, сусіди не розуміють. Щоб пара сварилася - не бачили.«У неї були якісь негаразди в особистому житті. Про це свідчить і передсмертна записка, і перевірили її мобільний телефон поліцейські», – зазначила Ольга Бузулук.Дівчина перед самогубством запропонувала зустрітися подрузі, коли та прийшла до її будинку, вона вже була мертва. Покінчити із життям дівчина намагалась ще днем раніше.«Її зловили вчора, якось вмовили. Її відвезли в лікарню, а там взяли і відпустили», – кажуть сусіди.Психологинякаже, що людина, яка має намір вкоротити собі віку, зазвичай, показує це у своїй поведінці.«Все починається з побуту. Людина раптово наводить в хаті порядок, залишає комусь свої дуже цінні речі. Свого роду, як уявно складає заповіт або вже ніби прощається», – наголосила психологиня.Ознакою таких намірів можуть бути кардинальні зміни у зовнішності. Якщо людина на такий крок вже наважилася, то від своєї ідеї навряд чи відмовиться.«Для мене досить дивно, що її відпустили з лікарні, бо перший прояв суїциду – це вагомий фактор, який надалі є свідченням того, що людина це зробить», – додає Леся Годз-Бурдуковська.В психлікарні, куди дівчину забрали, пояснюють, що вранці зібрали комісію, яка її оглянула. Підстав утримувати її у психлікарні надалі – не було.«Вона написала пояснювальну своєю рукою, написала розписку. Повністю мотивована поведінка. Достатньо реальні плани на майбутнє», – кажуть медики.Психологиня додає, що люди, які мають думки про самогубство насамперед не відчувають підтримки від близьких. Тож у такому разі варто з людиною поговорити, підтримати її і навіть запитати про це прямо, і якнайшвидше звернутись за допомогою до психологів. Тоді шанс врятувати життя в рази більший.

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