Добрі новини від ВолиньPost за 28 червня

Коли ми створювали рубрику добрих новин, ще не знали, що щодня майже усі вони так чи інакше стосуватимуться війни. Але, попри всі складнощі, ми щодня маємо про що писати!Дякуємо усім, хто причетний до того, щоб ці добрі новини були, – захисникам і захисницям, волонтерам і волонтеркам, кожному українцеві і кожній українці, які працюють для Перемоги!Сьогодні ми писали про таке:Сержант волинської бригади тероборони віддав автівку на потреби бригади, аби виконувати завдання. Військовий назвав автомбіль «Мустангом» та готується після перемоги поїхати нею в український Крим.Столична майстринястворює мініатюрні сільські хатинки для всіх охочих. А почався стартап з виготовлення мінібудинку бабусі з Волині, який вона подарувала батькові.Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 28 червня. Загальні бойові втрати противника станом на 28.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 227100 (+930) осіб,- танків ‒ 4036 (+0) од,- бойових броньованих машин ‒ 7847 (+13) од,- артилерійських систем – 4089 (+6) од,- РСЗВ – 627 (+1) од,- засобів ППО ‒ 387 (+1) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 308 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7),- крилатих ракет ‒ 1261 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2) од,- спеціальної техніки ‒ 563 (+0).У Луцьку учениця 27 школиобрізала довге волосся, а кошти з його продажу передала на підтримку Збройних сил України.Випускниця Заболотівського ліцеюотримала максимальних 200 балів на національному мультипредметному тесті.