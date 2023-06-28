Добрі новини від ВолиньPost за 28 червня
28 червень, 23:30
Коли ми створювали рубрику добрих новин, ще не знали, що щодня майже усі вони так чи інакше стосуватимуться війни. Але, попри всі складнощі, ми щодня маємо про що писати!
Дякуємо усім, хто причетний до того, щоб ці добрі новини були, – захисникам і захисницям, волонтерам і волонтеркам, кожному українцеві і кожній українці, які працюють для Перемоги!
Сьогодні ми писали про таке:
Волинянин віддав свою «Таврію» на потреби бригади, у якій служить. ВІДЕО
Сержант волинської бригади тероборони віддав автівку на потреби бригади, аби виконувати завдання. Військовий назвав автомбіль «Мустангом» та готується після перемоги поїхати нею в український Крим.
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Майстриня виготовила для батька копію хати бабусі з Волині і почала створювати мінікопії осель. ВІДЕО
Столична майстриня Олександра Меленчук створює мініатюрні сільські хатинки для всіх охочих. А почався стартап з виготовлення мінібудинку бабусі з Волині, який вона подарувала батькові.
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За минулу добу ЗСУ ліквідували понад дев’ять сотень окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 28 червня. Загальні бойові втрати противника станом на 28.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 227100 (+930) осіб,
- танків ‒ 4036 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7847 (+13) од,
- артилерійських систем – 4089 (+6) од,
- РСЗВ – 627 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 387 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1261 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2) од,
- спеціальної техніки ‒ 563 (+0).
У Луцьку дівчинка обрізала своє довге волосся, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО
У Луцьку учениця 27 школи Софія обрізала довге волосся, а кошти з його продажу передала на підтримку Збройних сил України.
Випускниця з Волині набрала максимальну кількість балів на НМТ з історії України
Випускниця Заболотівського ліцею Юлія Стойчик отримала максимальних 200 балів на національному мультипредметному тесті.
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А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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Дякуємо усім, хто причетний до того, щоб ці добрі новини були, – захисникам і захисницям, волонтерам і волонтеркам, кожному українцеві і кожній українці, які працюють для Перемоги!
Сьогодні ми писали про таке:
Волинянин віддав свою «Таврію» на потреби бригади, у якій служить. ВІДЕО
Сержант волинської бригади тероборони віддав автівку на потреби бригади, аби виконувати завдання. Військовий назвав автомбіль «Мустангом» та готується після перемоги поїхати нею в український Крим.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Майстриня виготовила для батька копію хати бабусі з Волині і почала створювати мінікопії осель. ВІДЕО
Столична майстриня Олександра Меленчук створює мініатюрні сільські хатинки для всіх охочих. А почався стартап з виготовлення мінібудинку бабусі з Волині, який вона подарувала батькові.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
За минулу добу ЗСУ ліквідували понад дев’ять сотень окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 28 червня. Загальні бойові втрати противника станом на 28.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 227100 (+930) осіб,
- танків ‒ 4036 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7847 (+13) од,
- артилерійських систем – 4089 (+6) од,
- РСЗВ – 627 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 387 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1261 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2) од,
- спеціальної техніки ‒ 563 (+0).
У Луцьку дівчинка обрізала своє довге волосся, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО
У Луцьку учениця 27 школи Софія обрізала довге волосся, а кошти з його продажу передала на підтримку Збройних сил України.
Випускниця з Волині набрала максимальну кількість балів на НМТ з історії України
Випускниця Заболотівського ліцею Юлія Стойчик отримала максимальних 200 балів на національному мультипредметному тесті.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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