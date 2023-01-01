Батько пілота, якого знищили «вагнерівці», підтримав і Пригожина, і Путіна
Сьогодні, 01:35
Андрій Бабаєв – батько 24-річного пілота гелікоптера Кирила Бабаєва, якого вбили «вагнерівці» під час збройного заколоту у рф, підтримав рішення російського диктатора Володимира Путіна припинити кримінальну справу проти власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.
Про це повідомляють росЗМІ.
За словами Бабаєва-старшого, ніхто за вбивство сина перед ним не вибачався. Але закрити справу проти Пригожина, через якого загинув його 24 річний син – це «справедливе рішення».
«Якщо слово про закриття справи дав президент, то це справедливо», – сказав Андрій Бабаєв.
Також чоловік розповів, що йому навіть не дали впізнати тіло сина, пояснивши це тим, що «там нема чого впізнавати». Мовляв, пілоти були підбиті, горіли, падали з висоти.
Нагадаємо, унаслідок невдалого заколоту “вагнерівців” загинуло від 13 до 20 російських військових. Вони перебували на бортах збитих найманцями вертольотів і літака.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють росЗМІ.
За словами Бабаєва-старшого, ніхто за вбивство сина перед ним не вибачався. Але закрити справу проти Пригожина, через якого загинув його 24 річний син – це «справедливе рішення».
«Якщо слово про закриття справи дав президент, то це справедливо», – сказав Андрій Бабаєв.
Також чоловік розповів, що йому навіть не дали впізнати тіло сина, пояснивши це тим, що «там нема чого впізнавати». Мовляв, пілоти були підбиті, горіли, падали з висоти.
Нагадаємо, унаслідок невдалого заколоту “вагнерівців” загинуло від 13 до 20 російських військових. Вони перебували на бортах збитих найманцями вертольотів і літака.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Батько пілота, якого знищили «вагнерівці», підтримав і Пригожина, і Путіна
Сьогодні, 01:35
29 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 28 червня
28 червень, 23:30
У Ківерцях влада передумала «закопувати» 145 мільйонів у стадіон
28 червень, 23:06
Написала передсмертну записку: подробиці суїциду 19-річної дівчини у Луцьку. ВІДЕО
28 червень, 22:20
Медіа