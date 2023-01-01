Батько пілота, якого знищили «вагнерівці», підтримав і Пригожина, і Путіна

Батько пілота, якого знищили «вагнерівці», підтримав і Пригожина, і Путіна
Андрій Бабаєв – батько 24-річного пілота гелікоптера Кирила Бабаєва, якого вбили «вагнерівці» під час збройного заколоту у рф, підтримав рішення російського диктатора Володимира Путіна припинити кримінальну справу проти власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Про це повідомляють росЗМІ.

За словами Бабаєва-старшого, ніхто за вбивство сина перед ним не вибачався. Але закрити справу проти Пригожина, через якого загинув його 24 річний син – це «справедливе рішення».

«Якщо слово про закриття справи дав президент, то це справедливо», – сказав Андрій Бабаєв.

Також чоловік розповів, що йому навіть не дали впізнати тіло сина, пояснивши це тим, що «там нема чого впізнавати». Мовляв, пілоти були підбиті, горіли, падали з висоти.

Нагадаємо, унаслідок невдалого заколоту “вагнерівців” загинуло від 13 до 20 російських військових. Вони перебували на бортах збитих найманцями вертольотів і літака.


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Теги: «вагнерівці», Росія, заколот, Пригожин, збитий пілот
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