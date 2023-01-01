Литва передасть Україні дві системи запуску NASAMS, 10 БТР та боєприпаси

Литва передасть Україні дві системи запуску NASAMS, 10 БТР та боєприпаси
Литва передасть Україні дві пускові системи зенітно-ракетного комплексу NASAMS, додаткові бронетранспортери та боєприпаси.

Як повідомив президент Литви Гітанас Науседа, країна придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні.

"Протиповітряна оборона є ключовою для української боротьби з агресором", – написав Науседа у своєму Twitter у середу, 28 червня.

Як повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у своєму фейсбуці 28 червня, запланований литовський пакет військової допомоги Україні включатиме також 10 бронетранспортерів M113. Таким чином загальна кількість цих бронетранспортерів, переданих Литвою, сягне 72 одиниць.

Загалом на 2023 рік Литва замовила для України 12,5 млн боєприпасів, з яких 2,5 млн будуть передані найближчим часом.

Також найближчим часом будуть передані тисячі одиниць протитанкових боєприпасів для гранатометів, додав Анушаускас.

Він також уточнив, що вартість двох пускових установок ЗРК NASAMS, які Литва вирішила закупити для України, становить близько 9,8 мільйона євро.

Найближчим часом установки будуть повністю підготовлені для інтеграції в існуючі українські підрозділи, доповнюючи і розширюючи операційні можливості переданих Норвегією і США систем NASAMS.

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Теги: Литва, військова допомога
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