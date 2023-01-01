Вокаліст луцького гурту «Флайза» вступив до лав Нацгвардії
Сьогодні, 06:02
Вокаліст луцького гурту «Флайза» Тарас Редзій вступив до лав Національної гвардії України.
Про це повідомили на сторінці гурту «Флайза» у фейсбуці.
«Вокаліст Тарас Редзій став до лав Національної гвардії України. Зокрема отримав звання стрільця у вже дружній нам військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк», – йдеться в повідомленні.
Колеги привітали музиканта з цим почесним рішенням і прийняттям на службу.
«Зичимо тобі, Тарасе, міцного здоров'я, наполегливості, впевненості, мужності та надійного плеча побратимів у важливі моменти. Будь крепким», – зазначили вони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці гурту «Флайза» у фейсбуці.
«Вокаліст Тарас Редзій став до лав Національної гвардії України. Зокрема отримав звання стрільця у вже дружній нам військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк», – йдеться в повідомленні.
Колеги привітали музиканта з цим почесним рішенням і прийняттям на службу.
«Зичимо тобі, Тарасе, міцного здоров'я, наполегливості, впевненості, мужності та надійного плеча побратимів у важливі моменти. Будь крепким», – зазначили вони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вокаліст луцького гурту «Флайза» вступив до лав Нацгвардії
Сьогодні, 06:02
Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні
Сьогодні, 05:10
Медіа