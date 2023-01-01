Вокаліст луцького гурту «Флайза» вступив до лав Нацгвардії

Вокаліст луцького гурту «Флайза» вступив до лав Нацгвардії
Вокаліст луцького гурту «Флайза» Тарас Редзій вступив до лав Національної гвардії України.

Про це повідомили на сторінці гурту «Флайза» у фейсбуці.

«Вокаліст Тарас Редзій став до лав Національної гвардії України. Зокрема отримав звання стрільця у вже дружній нам військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк», – йдеться в повідомленні.

Колеги привітали музиканта з цим почесним рішенням і прийняттям на службу.

«Зичимо тобі, Тарасе, міцного здоров'я, наполегливості, впевненості, мужності та надійного плеча побратимів у важливі моменти. Будь крепким», – зазначили вони.

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Теги: «Флайза», Нацгвардія
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