На добудову школи у Луцькій громаді потрібно приблизно 74 мільйони

На добудову школи у Луцькій громаді потрібно приблизно 74 мільйони
Будівництво школив в селі Забороль через інфляцію подорожчало. Наразі фахівці перераховують проєктно-кошторисну документацію.

Про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради у середу, 28 червня, - пише ВСН.

Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, станом на сьогодні, договір з попереднім підрядником розірваний, бо вартість будівництва змінилась.

«На сьогоднішній день відбувається осучаснення проєктно-кошторисної документації і перераховують вартість будівництва. Попередньо вона складатиме 110 мільйонів. З бюджету Луцької громади ми 36 мільйонів уже проінвестували. Ще треба орієнтовно 74 мільйонів, але цифра не остаточна. Коли буде кошторис - будемо дивитися, наскільки активно ми зможемо профінансувати такий об’єкт. На жаль, інфляція далася взнаки, а попередній тендер оголошували ще коли Забороль був окремою сільрадою», - зазначив він.

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Теги: школа, будівництво, Забороль
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