Лукашенко доручив силовикам розробити алгоритм застосування ядерної зброї рф

Олександр Лукашенко доручив силовикам розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї, яка розміщена на території Білорусі.



Про це повідомляє білоруське видання



Лукашенко заявив, що «з ядерною державою ніхто ніколи не воював». І зазначив, що наказав начальнику генштабу Білорусі, міністру оборони та голові КГБ визначити алгоритм застосування отриманої від рф ядерної зброї.



«Ми його маємо застосувати в скрутну хвилину, якщо на нас нападуть. А значить, нападуть, як в росії вже почали вимовляти, на союзну державу», – сказав Лукашенко.



Як повідомлялося, 25 травня міністри оборони росії та Білорусі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президентдоручив силовикам розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї, яка розміщена на території Білорусі.Про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА. Лукашенко заявив, що «з ядерною державою ніхто ніколи не воював». І зазначив, що наказав начальнику генштабу Білорусі, міністру оборони та голові КГБ визначити алгоритм застосування отриманої від рф ядерної зброї.«Ми його маємо застосувати в скрутну хвилину, якщо на нас нападуть. А значить, нападуть, як в росії вже почали вимовляти, на союзну державу», – сказав Лукашенко.Як повідомлялося, 25 травня міністри оборони росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

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