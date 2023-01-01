Лукашенко доручив силовикам розробити алгоритм застосування ядерної зброї рф

Лукашенко доручив силовикам розробити алгоритм застосування ядерної зброї рф
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко доручив силовикам розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї, яка розміщена на території Білорусі.

Про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що «з ядерною державою ніхто ніколи не воював». І зазначив, що наказав начальнику генштабу Білорусі, міністру оборони та голові КГБ визначити алгоритм застосування отриманої від рф ядерної зброї.

«Ми його маємо застосувати в скрутну хвилину, якщо на нас нападуть. А значить, нападуть, як в росії вже почали вимовляти, на союзну державу», – сказав Лукашенко.

Як повідомлялося, 25 травня міністри оборони росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

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Теги: Лукашенко, ядерна зброя, Білорусь
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