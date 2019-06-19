За шість місяців цього року на дорогах Волині загинули 45 громадян: фото з місць ДТП
Сьогодні, 17:50
За шість місяців 2023 року на дорогах Волині загинули 45 громадян, ще 395 — отримали травми.
Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.
Найчастіше дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими стаються через:
- перевищення безпечної швидкості;
- порушення правил маневрування;
- порушення правил проїзду пішохідних переходів;
- порушення правил проїзду перехресть;
- перевищення встановленої швидкості;
- недотримання безпечної дистанції.
40 % загиблих в ДТП — пішоходи. Саме ці учасники дорожнього руху є найбільш незахищеними, тож повинні бути особливо уважними і на рівні з водіями дотримуватися ПДР.
"Друзі, ваша безпека на дорозі часто залежить від вас. Будьте відповідальними й свідомими, навчайте цьому своїх дітей!", - йдеться в дописі патрульних.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.
Найчастіше дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими стаються через:
- перевищення безпечної швидкості;
- порушення правил маневрування;
- порушення правил проїзду пішохідних переходів;
- порушення правил проїзду перехресть;
- перевищення встановленої швидкості;
- недотримання безпечної дистанції.
40 % загиблих в ДТП — пішоходи. Саме ці учасники дорожнього руху є найбільш незахищеними, тож повинні бути особливо уважними і на рівні з водіями дотримуватися ПДР.
"Друзі, ваша безпека на дорозі часто залежить від вас. Будьте відповідальними й свідомими, навчайте цьому своїх дітей!", - йдеться в дописі патрульних.
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