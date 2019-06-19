За шість місяців цього року на дорогах Волині загинули 45 громадян: фото з місць ДТП

За шість місяців цього року на дорогах Волині загинули 45 громадян: фото з місць ДТП
За шість місяців 2023 року на дорогах Волині загинули 45 громадян, ще 395 — отримали травми. 

Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.

Найчастіше дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими  стаються через:

- перевищення безпечної швидкості;
- порушення правил маневрування; 
- порушення правил проїзду пішохідних переходів; 
- порушення правил проїзду перехресть;
- перевищення встановленої швидкості;
- недотримання безпечної дистанції.

40 % загиблих в ДТП — пішоходи. Саме ці учасники дорожнього руху є найбільш незахищеними, тож повинні бути особливо уважними і на рівні з водіями дотримуватися ПДР.

"Друзі, ваша безпека на дорозі часто залежить від вас. Будьте відповідальними й свідомими, навчайте цьому своїх дітей!", - йдеться в дописі патрульних.

За шість місяців цього року на дорогах Волині загинули 45 громадян: фото з місць ДТП


За шість місяців цього року на дорогах Волині загинули 45 громадян: фото з місць ДТП


За шість місяців цього року на дорогах Волині загинули 45 громадян: фото з місць ДТП


За шість місяців цього року на дорогах Волині загинули 45 громадян: фото з місць ДТП


За шість місяців цього року на дорогах Волині загинули 45 громадян: фото з місць ДТП


За шість місяців цього року на дорогах Волині загинули 45 громадян: фото з місць ДТП


За шість місяців цього року на дорогах Волині загинули 45 громадян: фото з місць ДТП



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Теги: ДТП, загибель, Волинь
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