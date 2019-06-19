За шість місяців цього року на дорогах Волині загинули 45 громадян: фото з місць ДТП

За шість місяців 2023 року на дорогах Волині загинули 45 громадян, ще 395 — отримали травми.Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.Найчастіше дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими стаються через:- перевищення безпечної швидкості;- порушення правил маневрування;- порушення правил проїзду пішохідних переходів;- порушення правил проїзду перехресть;- перевищення встановленої швидкості;- недотримання безпечної дистанції.40 % загиблих в ДТП — пішоходи. Саме ці учасники дорожнього руху є найбільш незахищеними, тож повинні бути особливо уважними і на рівні з водіями дотримуватися ПДР."Друзі, ваша безпека на дорозі часто залежить від вас. Будьте відповідальними й свідомими, навчайте цьому своїх дітей!", - йдеться в дописі патрульних.