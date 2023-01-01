У Києві — вибух у приміщенні суду





Про це повідомили у МВС України.



Поліцейські отримали інформацію про те, що стався вибух у приміщенні суду в Шевченківському районі.



На місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.



За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання.



Інформація оновлюється!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вибух у приміщенні суду в Києві стався 5 липня. На місці працюють відповідні служби.Про це повідомили у МВС України.Поліцейські отримали інформацію про те, що стався вибух у приміщенні суду в Шевченківському районі.На місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання.Інформація оновлюється!

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