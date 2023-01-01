У Києві — вибух у приміщенні суду

У Києві — вибух у приміщенні суду
Вибух у приміщенні суду в Києві стався 5 липня. На місці працюють відповідні служби.

Про це повідомили у МВС України.

Поліцейські отримали інформацію про те, що стався вибух у приміщенні суду в Шевченківському районі.

На місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.

За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання.

Інформація оновлюється!

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Теги: вибух, суд, Київ
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