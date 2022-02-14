На Волині призначили нового заступника голови РВА, попереднього відсторонили за хабар
Сьогодні, 01:15
Начальник Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен на черговій оперативній нараді з керівниками структурних підрозділів, установ та служб району представила свого нового заступника – Самойленка Сергія Анатолійовича.
Новопризначений заступни буде відповідати за вирішення питань гуманітарної сфери, таких як освіта, культура, соціальний захист, охорона здоров’я та інші соціальні напрями, - йдеться на сайті Ковельської РВА.
Нагадаємо, попереднього заступника голови Ковельської РДА Дмитра Красносельського затримали на хабарі..
Колишній заступник за сприяння у наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу отримав від керівника одного із підприємств неправомірну вигоду – 4 тисяч доларів США.
Як повідомляє КовельMedia, Сергій Самойленко народився 25 серпня 1986 року в Ковелі. Має вищу освіту, адвокат, безпартійний. Він є одним із засновників та власників адвокатського об’єднання «МКС Партнери», був представником Ковельської виховної колонії у суді, коли на установу подали позови її звільнені працівники. На місцевих виборах у жовтні 2020 року балотувався в депутати міської та районної ради від політичної партії «Слуга народу», але депутатом не став (до міськради отримав 83 голоси – 16,60% голосів від квоти, черговість кандидата за результатами – 4; до райради – 579 голосів, 26,47%, черговість – 2).
У 2021 році Сергій Самойленко увійшов до складу Громадської ради при Ковельському міському голові, як представник від ГО «ЛАВ КОВЕЛЬ НАВ», де очолює постійну комісію з питань дотримання прав людини, громадської діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту інтересів.
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Новопризначений заступни буде відповідати за вирішення питань гуманітарної сфери, таких як освіта, культура, соціальний захист, охорона здоров’я та інші соціальні напрями, - йдеться на сайті Ковельської РВА.
Нагадаємо, попереднього заступника голови Ковельської РДА Дмитра Красносельського затримали на хабарі..
Колишній заступник за сприяння у наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу отримав від керівника одного із підприємств неправомірну вигоду – 4 тисяч доларів США.
Як повідомляє КовельMedia, Сергій Самойленко народився 25 серпня 1986 року в Ковелі. Має вищу освіту, адвокат, безпартійний. Він є одним із засновників та власників адвокатського об’єднання «МКС Партнери», був представником Ковельської виховної колонії у суді, коли на установу подали позови її звільнені працівники. На місцевих виборах у жовтні 2020 року балотувався в депутати міської та районної ради від політичної партії «Слуга народу», але депутатом не став (до міськради отримав 83 голоси – 16,60% голосів від квоти, черговість кандидата за результатами – 4; до райради – 579 голосів, 26,47%, черговість – 2).
У 2021 році Сергій Самойленко увійшов до складу Громадської ради при Ковельському міському голові, як представник від ГО «ЛАВ КОВЕЛЬ НАВ», де очолює постійну комісію з питань дотримання прав людини, громадської діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту інтересів.
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