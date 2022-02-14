На Волині призначили нового заступника голови РВА, попереднього відсторонили за хабар

Самойленка Сергія Анатолійовича.



Новопризначений заступни буде відповідати за вирішення питань гуманітарної сфери, таких як освіта, культура, соціальний захист, охорона здоров’я та інші соціальні напрями, - йдеться на сайті Ковельської РВА.



Нагадаємо, попереднього заступника голови Ковельської РДА Дмитра Красносельського затримали на хабарі..

Колишній заступник за сприяння у наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу отримав від керівника одного із підприємств неправомірну вигоду – 4 тисяч доларів США.



Як повідомляє



У 2021 році Сергій Самойленко увійшов до складу Громадської ради при Ковельському міському голові, як представник від ГО «ЛАВ КОВЕЛЬ НАВ», де очолює постійну комісію з питань дотримання прав людини, громадської діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту інтересів.

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