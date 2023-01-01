Ракета влучила в житловий будинок у Львові: є загиблі і поранені

Вночі 6 липня російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. На жаль, внаслідок удару є жертви та поранені.Про це повідомляють начальник Львівської обласної військової адміністраціїта міський голова Львовау своїх соцмережах.За даними міського голови Львова Андрія Садового, у результаті влучання пошкоджені близько 50 квартир та 50 автомобілів. Станом на 5:30 відомо про вісьмох постраждалих. На 6:00 з-під завалів витягли тіла трьох загиблих.На жаль, це ще не остаточна кількість людей, що постраждали від обстрілу у Львові. За словами Максима Козицького, рятувальні роботи тривають.