Ракета влучила в житловий будинок у Львові: є загиблі і поранені
Сьогодні, 06:55
Вночі 6 липня російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. На жаль, внаслідок удару є жертви та поранені.
Про це повідомляють начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий у своїх соцмережах.
За даними міського голови Львова Андрія Садового, у результаті влучання пошкоджені близько 50 квартир та 50 автомобілів. Станом на 5:30 відомо про вісьмох постраждалих. На 6:00 з-під завалів витягли тіла трьох загиблих.
На жаль, це ще не остаточна кількість людей, що постраждали від обстрілу у Львові. За словами Максима Козицького, рятувальні роботи тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий у своїх соцмережах.
За даними міського голови Львова Андрія Садового, у результаті влучання пошкоджені близько 50 квартир та 50 автомобілів. Станом на 5:30 відомо про вісьмох постраждалих. На 6:00 з-під завалів витягли тіла трьох загиблих.
На жаль, це ще не остаточна кількість людей, що постраждали від обстрілу у Львові. За словами Максима Козицького, рятувальні роботи тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ракета влучила в житловий будинок у Львові: є загиблі і поранені
Сьогодні, 06:55
З Волині на Херсонщину передали надпотужний генератор. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Західні експерти, військові та дипломати закликали якнайшвидше прийняти Україну до НАТО
Сьогодні, 03:41
Медіа