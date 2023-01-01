Курс валют у Луцьку 6 липня

Курс валют у Луцьку 6 липня
6 липня готівковий курс долара становить 36.80, продають його за 37.40.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.55, а продають за – 40.82.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,15.

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Теги: курс валют, Луцьк
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