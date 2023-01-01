Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 липня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 6 липня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 20-25°.
За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 7 липня відзначається Різдво славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. Це одне з найулюбленіших серед людей свят. З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки трава не засім'янилась. Наші пращури помітили, якщо на Івана сильна роса – до урожаю огірків. В давнину говорили, якщо в цей день буде дощ, то через п'ять днів буде сонечко світить. Дощ на Івана Купала вважався благодатним.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 20-25°.
За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 7 липня відзначається Різдво славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. Це одне з найулюбленіших серед людей свят. З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки трава не засім'янилась. Наші пращури помітили, якщо на Івана сильна роса – до урожаю огірків. В давнину говорили, якщо в цей день буде дощ, то через п'ять днів буде сонечко світить. Дощ на Івана Купала вважався благодатним.
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