Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 липня
У п'ятницю, 6 липня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 20-25°.

За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Народний прогноз погоди: 7 липня відзначається Різдво славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. Це одне з найулюбленіших серед людей свят. З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки трава не засім'янилась. Наші пращури помітили, якщо на Івана сильна роса – до урожаю огірків. В давнину говорили, якщо в цей день буде дощ, то через п'ять днів буде сонечко світить. Дощ на Івана Купала вважався благодатним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
65-річний лучанин, який розповсюджував дитяче порно, сім років відбуватиме за ґратами
Сьогодні, 20:21
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 липня
Сьогодні, 20:00
У Львові після ракетного удару заборонили зачиняти укриття
Сьогодні, 19:30
Школяр йшов на червоний сигнал світлофора: деталі аварії у Луцьку
Сьогодні, 18:10
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 липня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 липня
05 липень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня
04 липень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 липня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 липня
03 липень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 2 липня Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 2 липня
02 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
65-річний лучанин, який розповсюджував дитяче порно, сім років відбуватиме за ґратами
Сьогодні, 20:21
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 липня
Сьогодні, 20:00
 0
У Львові після ракетного удару заборонили зачиняти укриття
Сьогодні, 19:30
 0
Школяр йшов на червоний сигнал світлофора: деталі аварії у Луцьку
Сьогодні, 18:10
 0
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8