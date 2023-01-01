65-річний лучанин, який розповсюджував дитяче порно, сім років відбуватиме за ґратами
Сьогодні, 20:21
Волинянин, який розповсюджував дитяче порно, сім років відбуватиме покарання за ґратами.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
65-річного лучанина визнали винуватим у розповсюдженні серед неповнолітніх зображень порнографічного характеру та вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Йому призначили покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Встановлено, що у вересні 2020 року житель Луцька у соціальній мережі та месенджері надсилав неповнолітнім фото з дитячим порно та вчиняв дії задля розбещення підлітків.
Суд першої інстанції призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі.
Проте сторона захисту оскаржила це рішення в апеляційному поряду.
Волинський апеляційний суд, приставши на позицію прокурорів, залишив вирок без змін, а апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.
Вирок набрав законної сили.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
65-річного лучанина визнали винуватим у розповсюдженні серед неповнолітніх зображень порнографічного характеру та вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Йому призначили покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Встановлено, що у вересні 2020 року житель Луцька у соціальній мережі та месенджері надсилав неповнолітнім фото з дитячим порно та вчиняв дії задля розбещення підлітків.
Суд першої інстанції призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі.
Проте сторона захисту оскаржила це рішення в апеляційному поряду.
Волинський апеляційний суд, приставши на позицію прокурорів, залишив вирок без змін, а апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.
Вирок набрав законної сили.
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