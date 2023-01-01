65-річний лучанин, який розповсюджував дитяче порно, сім років відбуватиме за ґратами

Волинянин, який розповсюджував дитяче порно, сім років відбуватиме покарання за ґратами.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.65-річного лучанина визнали винуватим у розповсюдженні серед неповнолітніх зображень порнографічного характеру та вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Йому призначили покарання у виді 7 років позбавлення волі.Встановлено, що у вересні 2020 року житель Луцька у соціальній мережі та месенджері надсилав неповнолітнім фото з дитячим порно та вчиняв дії задля розбещення підлітків.Суд першої інстанції призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі.Проте сторона захисту оскаржила це рішення в апеляційному поряду.Волинський апеляційний суд, приставши на позицію прокурорів, залишив вирок без змін, а апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.Вирок набрав законної сили.