65-річний лучанин, який розповсюджував дитяче порно, сім років відбуватиме за ґратами

65-річний лучанин, який розповсюджував дитяче порно, сім років відбуватиме за ґратами
Волинянин, який розповсюджував дитяче порно, сім років відбуватиме покарання за ґратами.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

65-річного лучанина визнали винуватим у розповсюдженні серед неповнолітніх зображень порнографічного характеру та вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Йому призначили покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Встановлено, що у вересні 2020 року житель Луцька у соціальній мережі та месенджері надсилав неповнолітнім фото з дитячим порно та вчиняв дії задля розбещення підлітків.

Суд першої інстанції призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі.

Проте сторона захисту оскаржила це рішення в апеляційному поряду.

Волинський апеляційний суд, приставши на позицію прокурорів, залишив вирок без змін, а апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Вирок набрав законної сили.

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Теги: Волинянин, Луцьк, порнографія, діти
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