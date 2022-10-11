У Львові після ракетного удару заборонили зачиняти укриття





Про це Андрій Садовий.



"Рішення непросте, але єдино правильне. Оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття! Відповідальні особи, визначені власником будівлі, мають напрацювати схему згідно з якою сховки будуть у вільному доступі цілодобово", - йдеться в повідомленні.



Садовий зазначив, що причиною такого рішення стали 10 скарг на Гарячу лінію минулої ночі.



"Ворогу абсолютно неважлива відстань – Львів, Київ та Краматорськ однаково можуть обстрілюватися. Тому треба в першу чергу потурбуватися про свою безпеку", - наголосив мер Львова.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Всі укриття на території Львівської громади мають бути відкритими 24/7. Таке рішення проведеної комісії з надзвичайних ситуацій.Про це повідомив мер Львова"Рішення непросте, але єдино правильне. Оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття! Відповідальні особи, визначені власником будівлі, мають напрацювати схему згідно з якою сховки будуть у вільному доступі цілодобово", - йдеться в повідомленні.Садовий зазначив, що причиною такого рішення стали 10 скарг на Гарячу лінію минулої ночі."Ворогу абсолютно неважлива відстань – Львів, Київ та Краматорськ однаково можуть обстрілюватися. Тому треба в першу чергу потурбуватися про свою безпеку", - наголосив мер Львова.Нагадаємо, що уламки російської ракети влучили 6 липня в багатоквартирний будинок у Львові , є загиблі.

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