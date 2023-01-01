Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО

Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Карпуком.

Про це повідомили у Турійській громаді.

"Турійщина віддала шану сину України, який у боротьбі за її незалежність віддав найцінніше – життя. Мешканець села Селець Олександр Карпук назавжди залишиться відважним молодим Героєм. На захист рідної землі він став у перший же день повномасштабної війни, полишивши мирну професію у залізничній сфері. Майже пів тисячі днів боротьби з московським окупантом у надважких боях. Життя воїна обірвалося у боях на Харківщині", - йдеться в повідомленні.

Віддати шану Герою та провести в останню земну дорогу прийшли рідні, побратими, односельчани, друзі, мешканці громади.
Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО
Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО
Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО
Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО
Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО
Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО
Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО
Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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