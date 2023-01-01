Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО

Олександром Карпуком.



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"Турійщина віддала шану сину України, який у боротьбі



Віддати шану Герою та провести в останню земну дорогу прийшли рідні, побратими, односельчани, друзі, мешканці громади.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися із загиблим ГероємПро це повідомили у Турійській громаді."Турійщина віддала шану сину України, який у боротьбі за її незалежність віддав найцінніше – життя . Мешканець села Селець Олександр Карпук назавжди залишиться відважним молодим Героєм. На захист рідної землі він став у перший же день повномасштабної війни, полишивши мирну професію у залізничній сфері. Майже пів тисячі днів боротьби з московським окупантом у надважких боях. Життя воїна обірвалося у боях на Харківщині", - йдеться в повідомленні.Віддати шану Герою та провести в останню земну дорогу прийшли рідні, побратими, односельчани, друзі, мешканці громади.

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