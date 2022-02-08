У Луцькому районі – ДТП за участю вантажівки

У Луцькому районі – ДТП за участю вантажівки
Сьогодні, 7 липня, близько 15 години, у селі Липини на Об'їзній сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легковика. Внаслідок аварії – рух ускладнений.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Відомо, що обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. На місці аварії працюють поліцейські.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, Липини
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