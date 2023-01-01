Волинські рятувальники отримали обладнання з Норвегії та Німеччини

7-го липня волинські надзвичайники отримали рятувальне обладнання від волонтерів з Норвегії та Німеччини.Про це повідомили на сторінці ДСНС Волині.Представники благодійної організації «Відродження України» на чолі з президентом організації, який одночасно є директором КП «Волиньприродресурс», передали волинським рятувальникам гуманітарну допомогу від благодійників з Норвегії та Німеччини.Допомога у вигляді рятувальних жилетів, систем рятування, гідрокостюмів, рукавиць робочих, рятувальних ніш, генераторів та гідроінструменту надійшла від благодійників з Норвегії, а захисні одноразові костюми – від філантропів з Німеччини.Отримане спорядження передали для потреб аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Волинській області.