Волинські рятувальники отримали обладнання з Норвегії та Німеччини
Сьогодні, 17:30
7-го липня волинські надзвичайники отримали рятувальне обладнання від волонтерів з Норвегії та Німеччини.
Про це повідомили на сторінці ДСНС Волині.
Представники благодійної організації «Відродження України» на чолі з президентом організації Анатолієм Капустюком, який одночасно є директором КП «Волиньприродресурс», передали волинським рятувальникам гуманітарну допомогу від благодійників з Норвегії та Німеччини.
Допомога у вигляді рятувальних жилетів, систем рятування, гідрокостюмів, рукавиць робочих, рятувальних ніш, генераторів та гідроінструменту надійшла від благодійників з Норвегії, а захисні одноразові костюми – від філантропів з Німеччини.
Отримане спорядження передали для потреб аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Волинській області.
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Про це повідомили на сторінці ДСНС Волині.
Представники благодійної організації «Відродження України» на чолі з президентом організації Анатолієм Капустюком, який одночасно є директором КП «Волиньприродресурс», передали волинським рятувальникам гуманітарну допомогу від благодійників з Норвегії та Німеччини.
Допомога у вигляді рятувальних жилетів, систем рятування, гідрокостюмів, рукавиць робочих, рятувальних ніш, генераторів та гідроінструменту надійшла від благодійників з Норвегії, а захисні одноразові костюми – від філантропів з Німеччини.
Отримане спорядження передали для потреб аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Волинській області.
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