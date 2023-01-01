Волинські рятувальники отримали обладнання з Норвегії та Німеччини

Волинські рятувальники отримали обладнання з Норвегії та Німеччини
7-го липня волинські надзвичайники отримали рятувальне обладнання від волонтерів з Норвегії та Німеччини.

Про це повідомили на сторінці ДСНС Волині.

Представники благодійної організації «Відродження України» на чолі з президентом організації Анатолієм Капустюком, який одночасно є директором КП «Волиньприродресурс», передали волинським рятувальникам гуманітарну допомогу від благодійників з Норвегії та Німеччини.

Допомога у вигляді рятувальних жилетів, систем рятування, гідрокостюмів, рукавиць робочих, рятувальних ніш, генераторів та гідроінструменту надійшла від благодійників з Норвегії, а захисні одноразові костюми – від філантропів з Німеччини.

Отримане спорядження передали для потреб аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Волинській області.

Волинські рятувальники отримали обладнання з Норвегії та Німеччини


Волинські рятувальники отримали обладнання з Норвегії та Німеччини




Волинські рятувальники отримали обладнання з Норвегії та Німеччини





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