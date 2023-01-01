На Волині водійка в межах населеного пункту «летіла» зі швидкістю 162 кілометри за годину

На Волині водійка в межах населеного пункту «летіла» зі швидкістю 162 кілометри за годину
162 км/год — з такою швидкістю рухалася водійка автомобіля Skoda в межах населеного пункту на автодорозі Київ — Ковель — Ягодин.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Це правопорушення учора, 6 липня, близько 12-ї години, зафіксували патрульні, які за допомогою лазерного вимірювача TruCAM контролювали швидкісний режим на автодорозі Київ — Ковель — Ягодин.

"Шановні водії, такі речі — неприпустимі. Хочемо нагадати вам, що на Волині через недотримання безпечної та встановленої швидкості стається найбільша кількість ДТП. За перше півріччя 2023 року в автопригодах, що трапилися з цієї причини, травмувалися 187 людей, ще 26 громадян, на жаль, загинули", - зазначають патрульні.


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