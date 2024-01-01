Україна не повертатиме чоловіків призовного віку з-за кордону примусово

повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.



Про це заявила міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує



Стефанішина запевнила, що надання власних даних ТЦК і СП не означає автоматичну мобілізацію на фронт.



"Україна ухвалила закон щодо мобілізації і ми маємо розуміти, в якому обсязі можемо заміняти чоловіків на полі бою. Мовиться про потенціал мобілізації — облік та інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", — зазначила міністерка.



Посадовиця розповіла, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон для того, аби обговорити питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діє до березня 2025 року.



"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в державу, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", — додала Стефанішина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська влада не буде примусовоПро це заявила міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, інформує Суспільне Стефанішина запевнила, що надання власних даних ТЦК і СП не означає автоматичну мобілізацію на фронт."Україна ухвалила закон щодо мобілізації і ми маємо розуміти, в якому обсязі можемо заміняти чоловіків на полі бою. Мовиться про потенціал мобілізації — облік та інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", — зазначила міністерка.Посадовиця розповіла, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон для того, аби обговорити питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діє до березня 2025 року."Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в державу, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", — додала Стефанішина.

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