Судили волинянина, який 2 дні телефонував дружині з погрозами

насилля в сім'ї.



Про це пише



Справа про адміністративне правопорушення до суду надійшла від поліціянтів щодо чоловіка з інвалідністю 3 групи, який до адміністративної відповідальності не притягувався раніше.



Підсудний вчинив домашнє насильство в сім`ї. Він два дні підряд телефонував до своєї дружини, яка в цей час знаходилась на своєму робочому місці. Під час розмови словесно погрожувати їй фізичною розправою та ображав, що виразилося у вчиненні щодо неї дій психологічного характеру.



Суддя Сергій Матвійчук визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 173-2 КУпАП. На підставі ч. 2 ст. 36 КУпАП суд призначив чоловікові штрафу у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 гривень. Окрім цього, обвинувачений має заплатити в дохід держави судовий збір у розмірі 605 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацьку на Волині суд розглянув справу про чоловіка, який вчиняв домашнєПро це пише Район.Шацьк з посиланням на рішення рішення суду.Справа про адміністративне правопорушення до суду надійшла від поліціянтів щодо чоловіка з інвалідністю 3 групи, який до адміністративної відповідальності не притягувався раніше.Підсудний вчинив домашнє насильство в сім`ї. Він два дні підряд телефонував до своєї дружини, яка в цей час знаходилась на своєму робочому місці. Під час розмови словесно погрожувати їй фізичною розправою та ображав, що виразилося у вчиненні щодо неї дій психологічного характеру.Суддявизнав чоловіка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 173-2 КУпАП. На підставі ч. 2 ст. 36 КУпАП суд призначив чоловікові штрафу у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 гривень. Окрім цього, обвинувачений має заплатити в дохід держави судовий збір у розмірі 605 гривень.

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