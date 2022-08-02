ВР ухвалила законопроєкт про продовження видачі паспортів українцям за кордоном





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Як зазначається, законопроєкт№11017 підтримали у цілому 236 народних депутатів.



У пояснювальній записці йдеться про те, що законопроєкт покликаний вирішити проблему з видачею паспортів за кордоном.



В Україні під час повномасштабної війни запровадили експериментальний проєкт для видачі паспортів за кордоном. Термін його дії закінчується влітку 2024 року. Тому Рада вирішила закріпити на рівні закону можливість видачі паспортів для українців за кордоном. Цим займається державне підприємство "Документ".



Крім того, вводиться адміністративний збір за оформлення паспортів, який йтиме у бюджет України.



Також законом продовжується можливість одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі заміну втраченого/викраденого документа чи його обмін).



Також законопроектом передбачається:



паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років;



термінове оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України здійснюється у строк не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети (замість 10 робочих днів у чинній редакції).



Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, підрозділи держпідприємства "Документ" Державної міграційної служби відновлює видачу готових документів за кордоном.



Нагадаємо, 23 квітня ДП "Документ" призупинило видачу готових документів у своїх закордонних підрозділах, пояснивши це технічними причинами.



Водночас 23 квітня Кабінет міністрів заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Виключення зробили для чоловіків віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2-1 – 2-3, 2-7 Правил перетинання державного кордону. У цих пунктах наведені підстави для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану.



Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча ухвалений Верховною Радою закон про посилення мобілізації ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 травня, ВР підтримала у цілому законопроєкт щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, зокрема, у документі йдеться про видачу паспортів за кордоном.Про це повідомляє Цензор.НЕТ Як зазначається, законопроєкт№11017 підтримали у цілому 236 народних депутатів.У пояснювальній записці йдеться про те, що законопроєкт покликаний вирішити проблему з видачею паспортів за кордоном.В Україні під час повномасштабної війни запровадили експериментальний проєкт для видачі паспортів за кордоном. Термін його дії закінчується влітку 2024 року. Тому Рада вирішила закріпити на рівні закону можливість видачі паспортів для українців за кордоном. Цим займається державне підприємство "Документ".Крім того, вводиться адміністративний збір за оформлення паспортів, який йтиме у бюджет України.Також законом продовжується можливість одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі заміну втраченого/викраденого документа чи його обмін).паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років;термінове оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України здійснюється у строк не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети (замість 10 робочих днів у чинній редакції).Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, підрозділи держпідприємства "Документ" Державної міграційної служби відновлює видачу готових документів за кордоном.Нагадаємо, 23 квітня, пояснивши це технічними причинами.Водночас 23 квітня Кабінет міністрів заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Виключення зробили для чоловіків віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2-1 – 2-3, 2-7 Правил перетинання державного кордону. У цих пунктах наведені підстави для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану.Раніше міністр закордонних справпідтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча ухвалений Верховною Радою закон про посилення мобілізації ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

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