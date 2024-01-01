У Струмівці біля Луцька пасажирки автобуса влаштували бійку прямо на зупинці





Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах, – розповідає телеканал



На відео видно, як жінки вийшли з автобуса і почали з'ясовувати стосунки прямо на зупинці. Розбороняли бійку інші пасажири та перехожі. Згодом вдалося одну з жінок затягнути у автобус.



Що стало причиною конфлікту – наразі невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Струмівці біля Луцька пасажирки маршрутки №3 влаштували бійку прямо на зупинці.Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах, – розповідає телеканал «Конкурент TV» На відео видно, як жінки вийшли з автобуса і почали з'ясовувати стосунки прямо на зупинці. Розбороняли бійку інші пасажири та перехожі. Згодом вдалося одну з жінок затягнути у автобус.Що стало причиною конфлікту – наразі невідомо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію