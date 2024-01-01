У Струмівці біля Луцька пасажирки автобуса влаштували бійку прямо на зупинці
Сьогодні, 22:14
У Струмівці біля Луцька пасажирки маршрутки №3 влаштували бійку прямо на зупинці.
Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах, – розповідає телеканал «Конкурент TV».
На відео видно, як жінки вийшли з автобуса і почали з'ясовувати стосунки прямо на зупинці. Розбороняли бійку інші пасажири та перехожі. Згодом вдалося одну з жінок затягнути у автобус.
Що стало причиною конфлікту – наразі невідомо.
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Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах, – розповідає телеканал «Конкурент TV».
На відео видно, як жінки вийшли з автобуса і почали з'ясовувати стосунки прямо на зупинці. Розбороняли бійку інші пасажири та перехожі. Згодом вдалося одну з жінок затягнути у автобус.
Що стало причиною конфлікту – наразі невідомо.
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