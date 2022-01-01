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У війні з Росією Волинь втратила ще двох синів

У війні з Росією Волинь втратила ще двох синів
Від рук російських окупантів загинули житель Каменя-Каширського Василь Філозоф та житель села Череваха Андрій Василюк.

Про це інформують на сайті Камінь-Каширської РДА.

Відомо, що Василь Філозоф народився 1975 року. Чоловік став на захист України з перших днів повномасштабного вторгення рашистів.

Життя бійця обірвалося 7 листопада внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині.

У війні з Росією Волинь втратила ще двох синів


«У бою за незалежність країни, за волю українського народу, за мир загинув житель села Череваха Василюк Андрій Сергійович. Складаємо шану мужньому Солдату, висловлюємо слова жалю, скорботи батькові Сергію Яковичу та мамі Галині Михайлівні. Вічна пам'ять ГЕРОЮ!!!» – йдеться в дописі Маневицького селищного голови Олександра Гаврилюка.

У війні з Росією Волинь втратила ще двох синів


Згідно з розпорядженням начальниці районної військової адміністрації Ольги Ващук у районі триває жалоба.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих! Вічна пам’ять!

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Теги: Василь Філозоф, втрати Волинь, Андрій Василюк
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