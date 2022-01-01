У війні з Росією Волинь втратила ще двох синів
Сьогодні, 21:25
Від рук російських окупантів загинули житель Каменя-Каширського Василь Філозоф та житель села Череваха Андрій Василюк.
Про це інформують на сайті Камінь-Каширської РДА.
Відомо, що Василь Філозоф народився 1975 року. Чоловік став на захист України з перших днів повномасштабного вторгення рашистів.
Життя бійця обірвалося 7 листопада внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині.
«У бою за незалежність країни, за волю українського народу, за мир загинув житель села Череваха Василюк Андрій Сергійович. Складаємо шану мужньому Солдату, висловлюємо слова жалю, скорботи батькові Сергію Яковичу та мамі Галині Михайлівні. Вічна пам'ять ГЕРОЮ!!!» – йдеться в дописі Маневицького селищного голови Олександра Гаврилюка.
Згідно з розпорядженням начальниці районної військової адміністрації Ольги Ващук у районі триває жалоба.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих! Вічна пам’ять!
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Про це інформують на сайті Камінь-Каширської РДА.
Відомо, що Василь Філозоф народився 1975 року. Чоловік став на захист України з перших днів повномасштабного вторгення рашистів.
Життя бійця обірвалося 7 листопада внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині.
«У бою за незалежність країни, за волю українського народу, за мир загинув житель села Череваха Василюк Андрій Сергійович. Складаємо шану мужньому Солдату, висловлюємо слова жалю, скорботи батькові Сергію Яковичу та мамі Галині Михайлівні. Вічна пам'ять ГЕРОЮ!!!» – йдеться в дописі Маневицького селищного голови Олександра Гаврилюка.
Згідно з розпорядженням начальниці районної військової адміністрації Ольги Ващук у районі триває жалоба.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих! Вічна пам’ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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