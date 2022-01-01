Перебували 70 днів в окупації: на Волинь евакуювалася родина лікаря з Харкова

Олександра Мазурика вдалося евакуюватися на Волинь.



Про це повідомляє Рожищенська міська рада,



Лікар Олександр Мазурик родом із села Пожарки Рожищенської громади, де проживає його мама Марія Марківна. Він покинув малу батьківщину у шістнадцять років, коли поїхав навчатися у Куп'янськ Харківської області.



У 2004 році закінчив Харківський державний медичний університет. Відтоді почалася його професійна лікарська практика як уролога.



За час роботи в медичних закладах Харкова Олександр Мазурик здобув добру славу серед пацієнтів за відмінні професійні навики та бажання допомогти кожному, хто до нього звертався. Разом з дружиною, теж лікаркою, виховують двох доньок.



Розмірене життя та плани на майбутнє враз перекреслила повномасштабна війна.



На щастя, після сімдесяти днів в окупації родині лікаря вдалося евакуюватися.



«Все, що нажили за двадцять вісім років у Харкові, довелося вмістити у багажник автомобіля. Коли приїхали на малу батьківщину, у Пожарки, зітхнули з полегшенням, що знаходимося у відносній безпеці. Тут мамине добре слово і підтримка родини. Правда, ще кілька тижнів відходили морально, звикали до тиші. А зрештою взялися облаштовувати своє життя по-новому», – ділиться Олександр Мазурик.



Спочатку чоловік працевлаштувався у медичному центрі «Боголюби», а через два місяці його привітно прийняли й у Рожищенській багатопрофільній лікарні.



«Я вдячний головному лікарю Віктору Редзію, що надав мені можливість працювати», – каже Олександр.



Медику вдалося вивезти з Харкова власне обладнання для проведення ендоскопічних операцій, тож нині використовує його у своїй роботі.

Олександр Мазурик займається лікуванням хвороб сечостатевої системи, сечокам'яної хвороби, аномалії розвитку сечостатевої системи, проводить УЗД сечовидільної системи та простати, ендоскопічні та лапароскопічні операції.



«За неповні два місяці роботи провів уже близько двох десятків ендоскопічних операцій, розхідні матеріали для проведення яких надає медичний заклад. Пацієнтів вистачає, були у мене навіть люди з Харкова, Полтави, Львова. Я задоволений, що можу займатися улюбленою справою і допомагати людям», – розповідає лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після сімдесяти днів в окупації, коли довелося сидіти в підвалах, у холоді, без світла, води, хліба, родині медикавдалося евакуюватися на Волинь.Про це повідомляє Рожищенська міська рада, передає VSN.Лікар Олександр Мазурик родом із села Пожарки Рожищенської громади, де проживає його мама. Він покинув малу батьківщину у шістнадцять років, коли поїхав навчатися у Куп'янськ Харківської області.У 2004 році закінчив Харківський державний медичний університет. Відтоді почалася його професійна лікарська практика як уролога.За час роботи в медичних закладах Харкова Олександр Мазурик здобув добру славу серед пацієнтів за відмінні професійні навики та бажання допомогти кожному, хто до нього звертався. Разом з дружиною, теж лікаркою, виховують двох доньок.Розмірене життя та плани на майбутнє враз перекреслила повномасштабна війна.На щастя, після сімдесяти днів в окупації родині лікаря вдалося евакуюватися.«Все, що нажили за двадцять вісім років у Харкові, довелося вмістити у багажник автомобіля. Коли приїхали на малу батьківщину, у Пожарки, зітхнули з полегшенням, що знаходимося у відносній безпеці. Тут мамине добре слово і підтримка родини. Правда, ще кілька тижнів відходили морально, звикали до тиші. А зрештою взялися облаштовувати своє життя по-новому», – ділиться Олександр Мазурик.Спочатку чоловік працевлаштувався у медичному центрі «Боголюби», а через два місяці його привітно прийняли й у Рожищенській багатопрофільній лікарні.«Я вдячний головному лікарю Віктору Редзію, що надав мені можливість працювати», – каже Олександр.Медику вдалося вивезти з Харкова власне обладнання для проведення ендоскопічних операцій, тож нині використовує його у своїй роботі.Олександр Мазурик займається лікуванням хвороб сечостатевої системи, сечокам'яної хвороби, аномалії розвитку сечостатевої системи, проводить УЗД сечовидільної системи та простати, ендоскопічні та лапароскопічні операції.«За неповні два місяці роботи провів уже близько двох десятків ендоскопічних операцій, розхідні матеріали для проведення яких надає медичний заклад. Пацієнтів вистачає, були у мене навіть люди з Харкова, Полтави, Львова. Я задоволений, що можу займатися улюбленою справою і допомагати людям», – розповідає лікар.

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