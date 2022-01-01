Про донати на помсту і трофеї ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 8 листопада
08 листопад, 23:35
І в такий лихий час добрим новинам бути, адже завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня!
Тож, аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, традиційно нагадуємо про найкращі новини за цей день, 8 листопада:
Волинська громада купила безпілотник для ЗСУ
На Шаччині зібрали майже 80 тисяч гривень на безпілотник. Днями Сергій Карпук, Шацький селищний голова, відвіз придбаний дрон військовим із Шацької громади, які несуть службу на Харківщині.
Квадрокоптер дозволить нашим воїнам краще контролювати лінію фронту та ефективніше реагувати на атаки супротивника, використовуючи передові технології.
Притула показав, як народні безпілотники знищать танки рашистів. ВІДЕО
Турецькі ударні безпілотники "Байрактар", на які влітку зібрали кошти українці, нищать російських окупантів та їхню техніку на фронті.
За його словами, на відео показана робота дронів "Трясця", "Ковінька" і "Халепа".
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 710 окупантів
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні з Україною 77 170 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб,
танків ‒ 2 786 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 654 (+24) од,
артилерійських систем – 1 791 (+9) од,
РСЗВ – 391 (+0) од,
засобів ППО ‒ 203 (+1) од,
літаків – 278 (+1) од,
гелікоптерів – 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 476 (+4),
крилатих ракет ‒ 399 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 216 (+17) од,
спеціальної техніки ‒ 159 (+2).
У Луцьку мама полоненого медика за добу зібрала 20 тисяч на борди в підтримку захисників Маріуполя
У Луцьку з'явилися борди на підтримку полонених захисників Маріуполя. Це стало можливим завдяки ініціативі Наталії Ніколаєвої - лучанки, матері полоненого військового медика Дмитра. Її син майже сім місяців перебуває у полоні, куди потрапив під час оборони Маріуполя.
У Києві таки встановлять головну ялинку країни: якою вона буде. ФОТО
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, попри на війну, в столиці буде встановлена головна новорічна ялинка країни. Цього року не буде традиційних святкувань, концертів та ярмарку зі скупченням людей, але буде ялинка як символ Нового року та Різдва.
Розроблено декілька варіантів ескізів, якою може бути головна новорічна ялинка 2022-2023.
Один із них ви можете побачити на ілюстрації, натиснувши на заголовок
Волинь – лідер України по сівбі жита
Наразі аграрії всіх областей завершують сівбу озимих зернових культур. Станом на сьогодні їх уже посіяно 90% до прогнозу. Щодо Волині, то сівба озимих зернових в області завершена в повному обсязі.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Також наш регіон є лідером по сівбі жита – господарники області засіяли 18 тисяч гектарів", - написав Погуляйко.
Музей на Волині отримав трофеї від ЗСУ
Володимирський історичний музей імені Омеляна Дверницького отримав воєнні експонати з передової. Їх особисто передав військовослужбовець 14 ОМБР імені князя Романа Великого, володимирчанин Сергій Лященко.
Серед експонатів: чотири ворожих шеврони з літерою "Z", металеві жетони та вимпел. Речі військові знайшли у Бахмуті та Куп`янську.
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Тож, аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, традиційно нагадуємо про найкращі новини за цей день, 8 листопада:
Волинська громада купила безпілотник для ЗСУ
На Шаччині зібрали майже 80 тисяч гривень на безпілотник. Днями Сергій Карпук, Шацький селищний голова, відвіз придбаний дрон військовим із Шацької громади, які несуть службу на Харківщині.
Квадрокоптер дозволить нашим воїнам краще контролювати лінію фронту та ефективніше реагувати на атаки супротивника, використовуючи передові технології.
Притула показав, як народні безпілотники знищать танки рашистів. ВІДЕО
Турецькі ударні безпілотники "Байрактар", на які влітку зібрали кошти українці, нищать російських окупантів та їхню техніку на фронті.
За його словами, на відео показана робота дронів "Трясця", "Ковінька" і "Халепа".
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 710 окупантів
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні з Україною 77 170 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб,
танків ‒ 2 786 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 654 (+24) од,
артилерійських систем – 1 791 (+9) од,
РСЗВ – 391 (+0) од,
засобів ППО ‒ 203 (+1) од,
літаків – 278 (+1) од,
гелікоптерів – 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 476 (+4),
крилатих ракет ‒ 399 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 216 (+17) од,
спеціальної техніки ‒ 159 (+2).
У Луцьку мама полоненого медика за добу зібрала 20 тисяч на борди в підтримку захисників Маріуполя
У Луцьку з'явилися борди на підтримку полонених захисників Маріуполя. Це стало можливим завдяки ініціативі Наталії Ніколаєвої - лучанки, матері полоненого військового медика Дмитра. Її син майже сім місяців перебуває у полоні, куди потрапив під час оборони Маріуполя.
У Києві таки встановлять головну ялинку країни: якою вона буде. ФОТО
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, попри на війну, в столиці буде встановлена головна новорічна ялинка країни. Цього року не буде традиційних святкувань, концертів та ярмарку зі скупченням людей, але буде ялинка як символ Нового року та Різдва.
Розроблено декілька варіантів ескізів, якою може бути головна новорічна ялинка 2022-2023.
Один із них ви можете побачити на ілюстрації, натиснувши на заголовок
Волинь – лідер України по сівбі жита
Наразі аграрії всіх областей завершують сівбу озимих зернових культур. Станом на сьогодні їх уже посіяно 90% до прогнозу. Щодо Волині, то сівба озимих зернових в області завершена в повному обсязі.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Також наш регіон є лідером по сівбі жита – господарники області засіяли 18 тисяч гектарів", - написав Погуляйко.
Музей на Волині отримав трофеї від ЗСУ
Володимирський історичний музей імені Омеляна Дверницького отримав воєнні експонати з передової. Їх особисто передав військовослужбовець 14 ОМБР імені князя Романа Великого, володимирчанин Сергій Лященко.
Серед експонатів: чотири ворожих шеврони з літерою "Z", металеві жетони та вимпел. Речі військові знайшли у Бахмуті та Куп`янську.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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