Про донати на помсту і трофеї ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 8 листопада

І в такий лихий час добрим новинам бути, адже завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня!Тож, аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, традиційно нагадуємо про найкращі новини за цей день,На Шаччині зібрали майже 80 тисяч гривень на безпілотник. Днями, Шацький селищний голова, відвіз придбаний дрон військовим із Шацької громади, які несуть службу на Харківщині.Квадрокоптер дозволить нашим воїнам краще контролювати лінію фронту та ефективніше реагувати на атаки супротивника, використовуючи передові технології.Турецькі ударні безпілотники "Байрактар", на які влітку зібрали кошти українці, нищать російських окупантів та їхню техніку на фронті.За його словами, на відео показана робота дронів "Трясця", "Ковінька" і "Халепа".З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні з Україною 77 170 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб,танків ‒ 2 786 (+15) од,бойових броньованих машин ‒ 5 654 (+24) од,артилерійських систем – 1 791 (+9) од,РСЗВ – 391 (+0) од,засобів ППО ‒ 203 (+1) од,літаків – 278 (+1) од,гелікоптерів – 260 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 476 (+4),крилатих ракет ‒ 399 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 216 (+17) од,спеціальної техніки ‒ 159 (+2).У Луцьку з'явилися борди на підтримку полонених захисників Маріуполя. Це стало можливим завдяки ініціативі- лучанки, матері полоненого військового медика. Її син майже сім місяців перебуває у полоні, куди потрапив під час оборони Маріуполя.Мер Києвазаявив, що, попри на війну, в столиці буде встановлена головна новорічна ялинка країни. Цього року не буде традиційних святкувань, концертів та ярмарку зі скупченням людей, але буде ялинка як символ Нового року та Різдва.Розроблено декілька варіантів ескізів, якою може бути головна новорічна ялинка 2022-2023.Наразі аграрії всіх областей завершують сівбу озимих зернових культур. Станом на сьогодні їх уже посіяно 90% до прогнозу. Щодо Волині, то сівба озимих зернових в області завершена в повному обсязі.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Також наш регіон є лідером по сівбі жита – господарники області засіяли 18 тисяч гектарів", - написав Погуляйко.Володимирський історичний музей імені Омеляна Дверницького отримав воєнні експонати з передової. Їх особисто передав військовослужбовець 14 ОМБР імені князя Романа Великого, володимирчанинСеред експонатів: чотири ворожих шеврони з літерою "Z", металеві жетони та вимпел. Речі військові знайшли у Бахмуті та Куп`янську.