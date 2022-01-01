Волинь – лідер України по сівбі жита
Сьогодні, 16:10
Наразі аграрії всіх областей завершують сівбу озимих зернових культур. Станом на сьогодні їх уже посіяно 90% до прогнозу. Щодо Волині, то сівба озимих зернових в області завершена в повному обсязі.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Також наш регіон є лідером по сівбі жита – господарники області засіяли 18 тисяч гектарів", - написав Погуляйко.
Разом з тим, посіяно 149,3 тисяч гектарів пшениці, 7,7 тисяч гектарів ячменю, 50 тисяч гектарів ріпаку та 176,7 тисяч гектарів усіх озимих культур на зерно.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Також наш регіон є лідером по сівбі жита – господарники області засіяли 18 тисяч гектарів", - написав Погуляйко.
Разом з тим, посіяно 149,3 тисяч гектарів пшениці, 7,7 тисяч гектарів ячменю, 50 тисяч гектарів ріпаку та 176,7 тисяч гектарів усіх озимих культур на зерно.
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