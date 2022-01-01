Волинь – лідер України по сівбі жита

Волинь – лідер України по сівбі жита
Наразі аграрії всіх областей завершують сівбу озимих зернових культур. Станом на сьогодні їх уже посіяно 90% до прогнозу. Щодо Волині, то сівба озимих зернових в області завершена в повному обсязі.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Також наш регіон є лідером по сівбі жита – господарники області засіяли 18 тисяч гектарів", - написав Погуляйко.

Разом з тим, посіяно 149,3 тисяч гектарів пшениці, 7,7 тисяч гектарів ячменю, 50 тисяч гектарів ріпаку та 176,7 тисяч гектарів усіх озимих культур на зерно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: жито, Волинь, сівба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 листопада українці писатимуть Радіодиктант національної єдності
Сьогодні, 16:39
Травмувався під час ремонту будинку: на Волині до чоловіка викликали рятувальників. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:26
Волинь – лідер України по сівбі жита
Сьогодні, 16:10
Генератор у багатоповерхівку: як встановити у Луцьку
Сьогодні, 15:55
У Нововолинську буде торговий центр
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
Травмувався під час ремонту будинку: на Волині до чоловіка викликали рятувальників. ФОТО. ВІДЕО Травмувався під час ремонту будинку: на Волині до чоловіка викликали рятувальників. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:26
Батькам загиблих Героїв з Волині вручили «Ікони пам'яті». ФОТО Батькам загиблих Героїв з Волині вручили «Ікони пам'яті». ФОТО
Сьогодні, 15:20
На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який травмувався на будівництві На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який травмувався на будівництві
Сьогодні, 14:42
Як мешканці геріатричного пансіонату у Луцьку допомагають ЗСУ Як мешканці геріатричного пансіонату у Луцьку допомагають ЗСУ
Сьогодні, 13:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 листопада українці писатимуть Радіодиктант національної єдності
Сьогодні, 16:39
 0
Травмувався під час ремонту будинку: на Волині до чоловіка викликали рятувальників. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:26
 0
Волинь – лідер України по сівбі жита
Сьогодні, 16:10
 0
Генератор у багатоповерхівку: як встановити у Луцьку
Сьогодні, 15:55
 0
У Нововолинську буде торговий центр
Сьогодні, 15:42
 0
Медіа
відео
1/8