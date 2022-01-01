Волинь – лідер України по сівбі жита





Про це Юрій Погуляйко.



"Також наш регіон є лідером по сівбі жита – господарники області засіяли 18 тисяч гектарів", - написав Погуляйко.



Разом з тим, посіяно 149,3 тисяч гектарів пшениці, 7,7 тисяч гектарів ячменю, 50 тисяч гектарів ріпаку та 176,7 тисяч гектарів усіх озимих культур на зерно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі аграрії всіх областей завершують сівбу озимих зернових культур. Станом на сьогодні їх уже посіяно 90% до прогнозу. Щодо Волині, то сівба озимих зернових в області завершена в повному обсязі.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Також наш регіон є лідером по сівбі жита – господарники області засіяли 18 тисяч гектарів", - написав Погуляйко.Разом з тим, посіяно 149,3 тисяч гектарів пшениці, 7,7 тисяч гектарів ячменю, 50 тисяч гектарів ріпаку та 176,7 тисяч гектарів усіх озимих культур на зерно.

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