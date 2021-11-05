У Луцьку водій таксі відкрив двері просто у тролейбус
Сьогодні, 17:14
Сьогодні, 8 листопада, вранці патрульним надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Президента Грушевського.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На місці автопригоди патрульні встановили, що керманич легковика марки Audi, був неуважним та відчинив двері транспортного засобу, при цьому він не переконався, що це буде безпечно та здійснив зіткнення з тролейбусом "Богдан".
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
На винуватця події інспектори склали адміністративний матеріал, за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
На щастя, обійшлося без травмованих, але такі дії, через неуважність могли б спричинити трагічні наслідки.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На місці автопригоди патрульні встановили, що керманич легковика марки Audi, був неуважним та відчинив двері транспортного засобу, при цьому він не переконався, що це буде безпечно та здійснив зіткнення з тролейбусом "Богдан".
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
На винуватця події інспектори склали адміністративний матеріал, за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
На щастя, обійшлося без травмованих, але такі дії, через неуважність могли б спричинити трагічні наслідки.
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