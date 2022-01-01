У Луцьку деякі тролейбуси змінять маршрут

У Луцьку деякі тролейбуси змінять маршрут
У зв’язку із відключенням електроенергії, завтра з 9 до 14.00 год перевезення пасажирів буде здійснюватися 20 тролейбусами.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Перевезення пасажирів до 09.00 год буде здійснюватись по затверджених маршрутах у кількості 31 тролейбус.

Вихід і рух тролейбусів після 9 год відбуватиметься так:

Маршрут № 1 «ЛПЗ – КРЗ» – 5 тролейбусів. Тролейбуси рухатимуться по маршруту ЛПЗ – Гнідавська – Волі – Рівненська – розворот біля готельно-ресторанного комплексу «Околиця».

Маршрут № 2 «Новий ринок – Карбишева» – 5 тролейбусів. Тролейбуси рухатимуться по маршруту пр. Соборності – вул. Домни Гордіюк.

Маршрут № 3 «Лісництво – с. Гаразджа (кладовище)» – 1 тролейбус. Буде курсувати лише до вул. Рівненської та здійснювати розворот біля готельно-ресторанного комплексу «Околиця».

Маршрут № 4 «Залізничний вокзал – Вересневе» – 2 тролейбуси, рух по маршруту без змін.

Маршрут № 4а «Залізничний вокзал – Вересневе» – 1 тролейбус, рух по маршруту без змін.

Маршрут № 5 «Цегельний завод – КРЗ» – 2 тролейбуси будуть курсувати по маршруту від вул. Дубнівська до перехрестя з кільцевим руху вул. Гордіюк - Конякіна.

Маршрут № 12 «Володимирська – КРЗ» – 4 тролейбуси будуть курсувати з вулиці Володимирської до перехрестя з кільцевим руху вул. Гордіюк - Конякіна.

Вихід тролейбусів 9 листопада з 9 до 14.00 год на кільцевих маршрутах № 15 та № 15а буде припинено.

Після 14 години перевезення на маршрутах № 15 та № 15а буде відновлено.

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Теги: тролейбуси, Луцьк
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