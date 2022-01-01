Музей на Волині отримав трофеї від ЗСУ

Музей на Волині отримав трофеї від ЗСУ
Володимирський історичний музей імені Омеляна Дверницького отримав воєнні експонати з передової. Їх особисто передав військовослужбовець 14 ОМБР імені князя Романа Великого, володимирчанин Сергій Лященко.

Про це розповіла Суспільному провідна наукова співробітниця музею Олена Чернюк.

Серед експонатів: чотири ворожих шеврони з літерою "Z", металеві жетони та вимпел. Речі військові знайшли у Бахмуті та Куп`янську.

Зі слів Олени Чернюк, у колекції музеї уже є декілька експонатів війни, це – особисті речі покійних українських військових, які передали їхні родичі, а також ворожа амуніція, яку привезли у музей волонтери. "Розгрузка, плитоноска, каска, і георгіївська стрічка. Каска – уже більш укомплектована, спальник принесли. Це все речі загарбників", – каже музейниця.
Музей на Волині отримав трофеї від ЗСУ

За словами Олени Чернюк, нині йде збір експонатів для майбутньої виставки, тож поки знайдені трофеї не виставлятимуть.


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Теги: Волинь, музей, ЗСУ, трофеї
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