Україна просить США розпочати постачання систем C-RAM для боротьби з іранськими дронами





Як повідомляє Руслана Стефанчука до Конгресу США.



У своєму листі Стефанчук заявив про необхідність початку постачання Україні високомобільних систем протиповітряної оборони C-RAM, оскільки вони допоможуть захистити "важливі об'єкти та особливо важливі електростанції".



Зазначимо, що у C-RAM вбудований радар для відстеження загроз. Також система обладнана великою скорострільною гарматою. C-RAM може здійснювати близько 4500 пострілів за хвилину.



В ABC News розповідають, що в Міноборони США відмовилися розкривати зміст списку озброєння, яке планують постачати Україні, але речник Пентагону Гаррон Гарн зазначив, що підтримка США зосереджується на обладнанні, яке є актуальним для війни в Україні.



"Ми цілодобово працюємо над виконанням першочергових запитів України на оборонну допомогу, доставляючи зброю зі складів США, коли вона є", - наголосив спікер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна звернулася до США з проханням про передачу систем C-RAM, які допоможуть бійцям ЗСУ збивати іранські дрони.Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News, про це йдеться у листі спікера Верховної Ради Українидо Конгресу США.У своєму листі Стефанчук заявив про необхідність початку постачання Україні високомобільних систем протиповітряної оборони C-RAM, оскільки вони допоможуть захистити "важливі об'єкти та особливо важливі електростанції".Зазначимо, що у C-RAM вбудований радар для відстеження загроз. Також система обладнана великою скорострільною гарматою. C-RAM може здійснювати близько 4500 пострілів за хвилину.В ABC News розповідають, що в Міноборони США відмовилися розкривати зміст списку озброєння, яке планують постачати Україні, але речник Пентагону Гаррон Гарн зазначив, що підтримка США зосереджується на обладнанні, яке є актуальним для війни в Україні."Ми цілодобово працюємо над виконанням першочергових запитів України на оборонну допомогу, доставляючи зброю зі складів США, коли вона є", - наголосив спікер.

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