Наскільки в Україні подорожчає скраплений газ





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Українці, оселі яких залежні від електроенергії, шукають альтернативні шляхи обігріву помешкання й приготування їжі, наприклад, активно купують плитки, які працюють на пропані.



"Також стрімко зростає попит на газ на деокупованих територіях, де практично знищена енергетична інфраструктура, і скраплений газ часто є єдиним доступним енергоносієм для приготування їжі і обігріву. Сьогодні на цих територіях існує величезний попит на балони, і залежно від того, як він буде задовольнятися, буде надалі зростати і попит на газ. Це буде тиснути на ціну, і вона буде поступово збільшуватися, наближаючись до 30 гривень за літр", - пояснив експерт "Нафторинку" Олександр Сіренко.



На думку експерта, найближчим часом ціна на газ не перетне цю межу в 30 гривень за літр. Водночас використання газу в побуті стане довгостроковою тенденцією, і частка побутових споживаів на ринку скрапленого газу зросте до 30%.



У зв'язку з переорієнтацією ринку все ж виникнуть нові проблеми, тому що для роботи з побутовими споживачами необхідна спеціальна інфраструктура і кваліфіковане обслуговування.



Як відомо, балонний парк скрапленого газу, який зараз є у населення, найімовірніше, у неналежному стані. Чимало людей дістають балони, які пролежали десь у коморах роками, а то й десятиліттями, і не перевіряють їхній технічний стан, бо для цього треба фахові знання й обладнання. Крім того, використання газу в зимовий період створює ще деякі ризики.



"Люди заправляють балони на морозі, потім приносять їх додому, де газ нагрівається і збільшує тиск. І якщо балон має якісь дефекти, це може призвести до вибуху. З огляду на значне підвищення попиту, гадаю, ми незабаром почуємо про такі випадки", - наголосив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.



За його словами, уряд повинен звернути увагу на ринок скрапленого газу й оновити регуляторну базу, даючи бізнесу умови для створення мережі підприємств, що б допомогли населенню пережити складні часи, коли російські окупанти-терористи знищують енергоінфраструктуру держави. Також це б забезпечило нові робочі місця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ринок скрапленого газу в Україні відчуває підвищення попиту з боку населення великих міст, оскільки його тепер використовують не тільки для автомобілів, а для побутових потреб на тлі відключень електроенергії. Однак надмірний попит породжує підвищення цін і виникнення нових проблем.Про це йдеться в матеріалі "Апострофа". Українці, оселі яких залежні від електроенергії, шукають альтернативні шляхи обігріву помешкання й приготування їжі, наприклад, активно купують плитки, які працюють на пропані."Також стрімко зростає попит на газ на деокупованих територіях, де практично знищена енергетична інфраструктура, і скраплений газ часто є єдиним доступним енергоносієм для приготування їжі і обігріву. Сьогодні на цих територіях існує величезний попит на балони, і залежно від того, як він буде задовольнятися, буде надалі зростати і попит на газ. Це буде тиснути на ціну, і вона буде поступово збільшуватися, наближаючись до 30 гривень за літр", - пояснив експерт "Нафторинку"На думку експерта, найближчим часом ціна на газ не перетне цю межу в 30 гривень за літр. Водночас використання газу в побуті стане довгостроковою тенденцією, і частка побутових споживаів на ринку скрапленого газу зросте до 30%.У зв'язку з переорієнтацією ринку все ж виникнуть нові проблеми, тому що для роботи з побутовими споживачами необхідна спеціальна інфраструктура і кваліфіковане обслуговування.Як відомо, балонний парк скрапленого газу, який зараз є у населення, найімовірніше, у неналежному стані. Чимало людей дістають балони, які пролежали десь у коморах роками, а то й десятиліттями, і не перевіряють їхній технічний стан, бо для цього треба фахові знання й обладнання. Крім того, використання газу в зимовий період створює ще деякі ризики."Люди заправляють балони на морозі, потім приносять їх додому, де газ нагрівається і збільшує тиск. І якщо балон має якісь дефекти, це може призвести до вибуху. З огляду на значне підвищення попиту, гадаю, ми незабаром почуємо про такі випадки", - наголосив директор консалтингової групи "А-95"За його словами, уряд повинен звернути увагу на ринок скрапленого газу й оновити регуляторну базу, даючи бізнесу умови для створення мережі підприємств, що б допомогли населенню пережити складні часи, коли російські окупанти-терористи знищують енергоінфраструктуру держави. Також це б забезпечило нові робочі місця.

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