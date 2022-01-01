Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада

9 листопада ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 5°С до 13°С.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.