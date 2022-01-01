Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
9 листопада ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 5°С до 13°С.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як зробити власне житло енергоефективнішим
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
Сьогодні, 20:00
Наскільки в Україні подорожчає скраплений газ
Сьогодні, 19:22
Росія наступає на трьох напрямках: яка ситуація на фронті 8 листопада
Сьогодні, 18:48
Україна просить США розпочати постачання систем C-RAM для боротьби з іранськими дронами
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 жовтня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 жовтня
20 жовтень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 жовтня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 жовтня
19 жовтень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 жовтня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 жовтня
18 жовтень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 жовтня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 жовтня
17 жовтень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як зробити власне житло енергоефективнішим
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Наскільки в Україні подорожчає скраплений газ
Сьогодні, 19:22
 0
Росія наступає на трьох напрямках: яка ситуація на фронті 8 листопада
Сьогодні, 18:48
 0
Україна просить США розпочати постачання систем C-RAM для боротьби з іранськими дронами
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8