Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
Сьогодні, 20:00
9 листопада ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 5°С до 13°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 5°С до 13°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.
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