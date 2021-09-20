Як зробити власне житло енергоефективнішим





У Луцькраді



Щоб менше витрачати на тепло необхідно:



1. Зменшити температуру опалення (якщо є можливість регулювати опалення, підтримуйте температуру в помешканні не більше 18 градусів Цельсія. Зменшуйте температуру в кімнатах, які не використовуєте).



2. Обирайте ощадливі засоби обігріву (використовуйте кондиціонер у режимі обігріву замість газового опалення, якщо на вулиці вище 0 градусів).



3. Підготуйте вікна (врегулюйте фурнітуру вікон, щоб вони щільно зачинялися і не було протягу, встановіть нові резинові ущільнювачі, прозору тепловідбивну плівку на внутрішню частину віконних рам).



4. Подбайте про утеплення дверей (утепліть ущільнювачем вхідні двері по периметру стулок).



5. Зменшіть тепловтрати (тримайте відкритими батареї, наклейте фольгований екран на стіну за батареєю, тримайте зачиненими вікна).



6. Піклуйтеся про тепло у під’їздах та у будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щороку на обігрів власних осель ми витрачаємо значні кошти та ресурси. Цьогорічний опалювальний сезон буде найскладнішим, адже росія свідомо нищить нашу інфраструктуру. Тому, як ніколи, є актуальним питання покращення енергоефективності наших осель.У Луцькраді пояснили , як необхідно економити енергоресурси.Щоб менше витрачати на тепло необхідно:1. Зменшити температуру опалення (якщо є можливість регулювати опалення, підтримуйте температуру в помешканні не більше 18 градусів Цельсія. Зменшуйте температуру в кімнатах, які не використовуєте).2. Обирайте ощадливі засоби обігріву (використовуйте кондиціонер у режимі обігріву замість газового опалення, якщо на вулиці вище 0 градусів).3. Підготуйте вікна (врегулюйте фурнітуру вікон, щоб вони щільно зачинялися і не було протягу, встановіть нові резинові ущільнювачі, прозору тепловідбивну плівку на внутрішню частину віконних рам).4. Подбайте про утеплення дверей (утепліть ущільнювачем вхідні двері по периметру стулок).5. Зменшіть тепловтрати (тримайте відкритими батареї, наклейте фольгований екран на стіну за батареєю, тримайте зачиненими вікна).6. Піклуйтеся про тепло у під’їздах та у будинку.

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