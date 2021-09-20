Як зробити власне житло енергоефективнішим
Сьогодні, 20:22
Щороку на обігрів власних осель ми витрачаємо значні кошти та ресурси. Цьогорічний опалювальний сезон буде найскладнішим, адже росія свідомо нищить нашу інфраструктуру. Тому, як ніколи, є актуальним питання покращення енергоефективності наших осель.
У Луцькраді пояснили, як необхідно економити енергоресурси.
Щоб менше витрачати на тепло необхідно:
1. Зменшити температуру опалення (якщо є можливість регулювати опалення, підтримуйте температуру в помешканні не більше 18 градусів Цельсія. Зменшуйте температуру в кімнатах, які не використовуєте).
2. Обирайте ощадливі засоби обігріву (використовуйте кондиціонер у режимі обігріву замість газового опалення, якщо на вулиці вище 0 градусів).
3. Підготуйте вікна (врегулюйте фурнітуру вікон, щоб вони щільно зачинялися і не було протягу, встановіть нові резинові ущільнювачі, прозору тепловідбивну плівку на внутрішню частину віконних рам).
4. Подбайте про утеплення дверей (утепліть ущільнювачем вхідні двері по периметру стулок).
5. Зменшіть тепловтрати (тримайте відкритими батареї, наклейте фольгований екран на стіну за батареєю, тримайте зачиненими вікна).
6. Піклуйтеся про тепло у під’їздах та у будинку.
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У Луцькраді пояснили, як необхідно економити енергоресурси.
Щоб менше витрачати на тепло необхідно:
1. Зменшити температуру опалення (якщо є можливість регулювати опалення, підтримуйте температуру в помешканні не більше 18 градусів Цельсія. Зменшуйте температуру в кімнатах, які не використовуєте).
2. Обирайте ощадливі засоби обігріву (використовуйте кондиціонер у режимі обігріву замість газового опалення, якщо на вулиці вище 0 градусів).
3. Підготуйте вікна (врегулюйте фурнітуру вікон, щоб вони щільно зачинялися і не було протягу, встановіть нові резинові ущільнювачі, прозору тепловідбивну плівку на внутрішню частину віконних рам).
4. Подбайте про утеплення дверей (утепліть ущільнювачем вхідні двері по периметру стулок).
5. Зменшіть тепловтрати (тримайте відкритими батареї, наклейте фольгований екран на стіну за батареєю, тримайте зачиненими вікна).
6. Піклуйтеся про тепло у під’їздах та у будинку.
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Коментарі 1
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Медіа
1. "Зменшуйте температуру в кімнатах, які не використовуєте". різна температура у приміщеннях призведе до виникнення точок роси у холодніших кімнатах, утворення конденсату, плісняви тощо. це загрожує щонайменше наступним косметичним ремонтом а при проникненні грибка у стіни - серйозними проблемами.
2. "використовуйте кондиціонер у режимі обігріву замість газового опалення". кондиціонер у кожну кімнату поставити ? це при обмеженнні енергоспоживання у 3 квт.
3."Подбайте про утеплення дверей" допоможе як мертвому кадило. важливі загальні тепловтрати і двері не найбільше джерело тепловтрат.
4."тримайте відкритими батареї, наклейте фольгований екран" допоможе як мертвому припарка. основні джерела тепловтрат - це неенергоощадні вікна, неутеплені стеля та стіни.
ПРИ БУДЬ-ЯКОМУ утепленні тепловтрати неминучі.