9 листопада Луцьк і прилеглі села будуть без світла

9 листопада Луцьк і прилеглі села будуть без світла
У середу, 9 листопада, з 9:00 до 14:00 години у значній частині Луцька буде відсутнє електропостачання. Враховуючи несвоєчасність попередніх увімкнень, час увімкнення електроенергії після заміни мереж може мати похибку до 3 годин.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Вимкнення необхідно для третього і завершального етапу робіт із заміни мереж для стабільного проходження зимового сезону.

Зокрема, відключення світла заплановане в районі Вишкова, на вулицях Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівській, Соборності, Теремнівській, Кравчука, Молоді, Рівненська, Відродження, Грушевського та прилеглих вулицях. Також Київський майдан 3, 5, вул. Бринського 2,4, вул. Рівненська (крім будинків з 1 по 25), вул. Дубнівська (крім будинків № 6, 12).

У цей час вимкнення електроенергії буде і в селах Липини, Струмівка, Новостав та Голишів.

Окрім того, 9 листопада з 9:00 до 21:00 не буде світла в наступних населених пунктах: с. Сапогів, с. Бодячів, с. Гаразджа, с. Лище, с. Новокотів, с. Романів, с. Ботин, с. Верхівка, с. Піддубці, с. Підгайці, с. Крупа, с. Воротнів, с. Борохів, с. Вишнів, с. Прилуцьке, с. Жабка, с. Дачне, с. Діброва, с. Веснянка, с. Олександрія, с. Звірів, с. Муравище, с. Сокиричі, с. Дідовичі, с. Заброди, с. Конопелька, с. Звози, с. Суськ, с. Словатичі, с. Славне, с. Завітне, с. Озеро, с. Гайове та у м. Ківерці: вул. Воровського, Козацька, Чайкіної, Європейська, Мєдвєдєва, Мічуріна, Луцька, Свободи та прилеглі.

Крім того, «Волиньобленерго» нагадує, що на час припинення електропостачання вимкніть з розеток енергоємні прилади – пральні машини, чайники, бойлери, електроплити, мікрохвильовки.

Після того, як електропостачання відновили, не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади –вмикайте їх по черзі через 15–20 хв після подачі напруги.

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Теги: Луцьк, світло, відключення
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