9 листопада Луцьк і прилеглі села будуть без світла





Про це Ігор Поліщук.



Вимкнення необхідно для третього і завершального етапу робіт із заміни мереж для стабільного проходження зимового сезону.



Зокрема, відключення світла заплановане в районі Вишкова, на вулицях Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівській, Соборності, Теремнівській, Кравчука, Молоді, Рівненська, Відродження, Грушевського та прилеглих вулицях. Також Київський майдан 3, 5, вул. Бринського 2,4, вул. Рівненська (крім будинків з 1 по 25), вул. Дубнівська (крім будинків № 6, 12).



У цей час вимкнення електроенергії буде і в селах Липини, Струмівка, Новостав та Голишів.



Окрім того, 9 листопада з 9:00 до 21:00 не буде світла в наступних населених пунктах: с. Сапогів, с. Бодячів, с. Гаразджа, с. Лище, с. Новокотів, с. Романів, с. Ботин, с. Верхівка, с. Піддубці, с. Підгайці, с. Крупа, с. Воротнів, с. Борохів, с. Вишнів, с. Прилуцьке, с. Жабка, с. Дачне, с. Діброва, с. Веснянка, с. Олександрія, с. Звірів, с. Муравище, с. Сокиричі, с. Дідовичі, с. Заброди, с. Конопелька, с. Звози, с. Суськ, с. Словатичі, с. Славне, с. Завітне, с. Озеро, с. Гайове та у м. Ківерці: вул. Воровського, Козацька, Чайкіної, Європейська, Мєдвєдєва, Мічуріна, Луцька, Свободи та прилеглі.



Крім того, «Волиньобленерго» нагадує, що на час припинення електропостачання вимкніть з розеток енергоємні прилади – пральні машини, чайники, бойлери, електроплити, мікрохвильовки.



Після того, як електропостачання відновили, не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади –вмикайте їх по черзі через 15–20 хв після подачі напруги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 9 листопада, з 9:00 до 14:00 години у значній частині Луцька буде відсутнє електропостачання. Враховуючи несвоєчасність попередніх увімкнень, час увімкнення електроенергії після заміни мереж може мати похибку до 3 годин.Про це повідомив Луцький міський головаВимкнення необхідно для третього і завершального етапу робіт із заміни мереж для стабільного проходження зимового сезону.Зокрема, відключення світла заплановане в районі Вишкова, на вулицях Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівській, Соборності, Теремнівській, Кравчука, Молоді, Рівненська, Відродження, Грушевського та прилеглих вулицях. Також Київський майдан 3, 5, вул. Бринського 2,4, вул. Рівненська (крім будинків з 1 по 25), вул. Дубнівська (крім будинків № 6, 12).У цей час вимкнення електроенергії буде і в селах Липини, Струмівка, Новостав та Голишів.Окрім того, 9 листопада з 9:00 до 21:00 не буде світла в наступних населених пунктах: с. Сапогів, с. Бодячів, с. Гаразджа, с. Лище, с. Новокотів, с. Романів, с. Ботин, с. Верхівка, с. Піддубці, с. Підгайці, с. Крупа, с. Воротнів, с. Борохів, с. Вишнів, с. Прилуцьке, с. Жабка, с. Дачне, с. Діброва, с. Веснянка, с. Олександрія, с. Звірів, с. Муравище, с. Сокиричі, с. Дідовичі, с. Заброди, с. Конопелька, с. Звози, с. Суськ, с. Словатичі, с. Славне, с. Завітне, с. Озеро, с. Гайове та у м. Ківерці: вул. Воровського, Козацька, Чайкіної, Європейська, Мєдвєдєва, Мічуріна, Луцька, Свободи та прилеглі.Крім того, «Волиньобленерго» нагадує, що на час припинення електропостачання вимкніть з розеток енергоємні прилади – пральні машини, чайники, бойлери, електроплити, мікрохвильовки.Після того, як електропостачання відновили, не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади –вмикайте їх по черзі через 15–20 хв після подачі напруги.

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