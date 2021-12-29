Генератор у багатоповерхівку: як встановити у Луцьку





Про це пише



До прикладу, у Львові повідомили, що ОСББ, керуючим компаніям та іншим виконавцям житлових послуг будинків з міського бюджету повертатимуть 50% від вартості генераторів. Для цього ухвалили окрему програму. Але чи доречно взагалі мешканцям багатоповерхівок купувати генератори для всього будинку та у скільки обійдеться його утримання видання ВСН поцікавилося у директорки волинського товариства «Енергопрестиж», яке обслуговує на Волині ОСББ Мар'яни Козик.



Для прикладу візьмемо один під'їзд багатоповерхівки з 36 квартир. Аби в одній квартирі була електроенергія на елементарні прилади, потрібно в середньому 1,5-2 кВт. Тобто на один під'їзд потрібно буде десь 70 кВт.



«На один під'їзд ми можемо розглядати генератор потужністю хоча б 50 кВт. Він коштує орієнтовно 13 тисяч євро, а це понад 500 тисяч гривень. Загалом він споживатиме 15-18 літрів солярки за годину, якщо працюватиме на повну потужність. А якщо це помножити на ціну пального за літр, то його утримання вийде десь орієнтовно у 900 гривень за годину.



Загалом я слабо собі уявляю як багатоквартирний будинок працюватиме на генераторі, бо його вартість у понад 500 тисяч теж потрібно розділити між мешканцями квартир. А це виходить чимала сума», - розповідає Мар'яна Козик.



За її словами, у такому випадку можна розглянути придбання портативного генератора лише на квартиру на 1,5-2 кВт по 700-1000 євро.



«У такому випадку кожна людина самостійно доливатиме пальне в генератор і контролюватиме його використання. Загалом, якщо використовувати електроенергію без фанатизму, то 2 кВт на квартиру буде досить. Але тоді не можна буде вмикати обігрівачі-«дмухалки», бойлер, але на освітлення, камфорку електричної плитки, телевізор буде достатньо потужності. Чим менше ви його навантажуєте, тим менший розхід палива буде. На 2-2,5 кВт буде розхід пального десь до літра на годину. Загалом, чим потужніший двигун, тим більше він бере», - каже директорка.



Наразі на ринку є китайські генератори по 650 доларів, але якщо розраховувати на щось краще з Європи, то ціна буде від 800 євро і дорожче.



«Але ви уявіть як у багатоквартирному будинку загудуть 10 генераторів. Наприклад, мій генератор у приватному будинку чує пів району. І сусідні генератори створюють великий шум. Крім того, вони дають вихлопи. Хоча є й маленькі, які можна ставити на балконі. А ось дизельні генератори, ні в якому разі не можна використовувати у квартирах», - ділиться експертка.



А загалом, якщо і ставити генератор на весь будинок, то потрібно брати потужний на 300-500 кВт. Але тут виникає питання, хто його заправлятиме.



«Мій невеличкий генератор на 7 кВт за день просто за включене світло спалив 20 літрів солярки. А тепер порахуйте скільки це в грошах. Це дуже дорога річ в обслуговуванні й заправці. І загалом, якби у нас працювала програма 50 на 50, як у Львові, наприклад, то можна щось думати. Але також слід подумати, що при відключенні світла на 2-3 дні генератори не врятують. Він так само має свої мотогодини, й може працювати без зупинки 2-5 діб, а далі його потрібно вимикати», - ділиться експертка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через часті аварійні відключення електроенергії українці масово стали цікавитися генераторами. Зокрема, деякі лучани всерйоз задумуються над тим, аби придбати такий пристрій на під'їзд чи загалом на багатоквартирний будинок.Про це пише ВСН До прикладу, у Львові повідомили, що ОСББ, керуючим компаніям та іншим виконавцям житлових послуг будинків з міського бюджету повертатимуть 50% від вартості генераторів. Для цього ухвалили окрему програму. Але чи доречно взагалі мешканцям багатоповерхівок купувати генератори для всього будинку та у скільки обійдеться його утримання видання ВСН поцікавилося у директорки волинського товариства «Енергопрестиж», яке обслуговує на Волині ОСББ Мар'яни Козик.Для прикладу візьмемо один під'їзд багатоповерхівки з 36 квартир. Аби в одній квартирі була електроенергія на елементарні прилади, потрібно в середньому 1,5-2 кВт. Тобто на один під'їзд потрібно буде десь 70 кВт.«На один під'їзд ми можемо розглядати генератор потужністю хоча б 50 кВт. Він коштує орієнтовно 13 тисяч євро, а це понад 500 тисяч гривень. Загалом він споживатиме 15-18 літрів солярки за годину, якщо працюватиме на повну потужність. А якщо це помножити на ціну пального за літр, то його утримання вийде десь орієнтовно у 900 гривень за годину.Загалом я слабо собі уявляю як багатоквартирний будинок працюватиме на генераторі, бо його вартість у понад 500 тисяч теж потрібно розділити між мешканцями квартир. А це виходить чимала сума», - розповідаєЗа її словами, у такому випадку можна розглянути придбання портативного генератора лише на квартиру на 1,5-2 кВт по 700-1000 євро.«У такому випадку кожна людина самостійно доливатиме пальне в генератор і контролюватиме його використання. Загалом, якщо використовувати електроенергію без фанатизму, то 2 кВт на квартиру буде досить. Але тоді не можна буде вмикати обігрівачі-«дмухалки», бойлер, але на освітлення, камфорку електричної плитки, телевізор буде достатньо потужності. Чим менше ви його навантажуєте, тим менший розхід палива буде. На 2-2,5 кВт буде розхід пального десь до літра на годину. Загалом, чим потужніший двигун, тим більше він бере», - каже директорка.Наразі на ринку є китайські генератори по 650 доларів, але якщо розраховувати на щось краще з Європи, то ціна буде від 800 євро і дорожче.«Але ви уявіть як у багатоквартирному будинку загудуть 10 генераторів. Наприклад, мій генератор у приватному будинку чує пів району. І сусідні генератори створюють великий шум. Крім того, вони дають вихлопи. Хоча є й маленькі, які можна ставити на балконі. А ось дизельні генератори, ні в якому разі не можна використовувати у квартирах», - ділиться експертка.А загалом, якщо і ставити генератор на весь будинок, то потрібно брати потужний на 300-500 кВт. Але тут виникає питання, хто його заправлятиме.«Мій невеличкий генератор на 7 кВт за день просто за включене світло спалив 20 літрів солярки. А тепер порахуйте скільки це в грошах. Це дуже дорога річ в обслуговуванні й заправці. І загалом, якби у нас працювала програма 50 на 50, як у Львові, наприклад, то можна щось думати. Але також слід подумати, що при відключенні світла на 2-3 дні генератори не врятують. Він так само має свої мотогодини, й може працювати без зупинки 2-5 діб, а далі його потрібно вимикати», - ділиться експертка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію