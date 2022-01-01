Батькам загиблих Героїв з Волині вручили «Ікони пам'яті». ФОТО





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В приміщенні Павлівського ліцею, окрім рідних загиблих, прийшли представники влади: голова Павлівської громади - Андрій Сапожник, голова Іваничівської селищної ради - Лідія Томашевська, голова Литовезької громади - Олена Касянчук, військовослужбовці, священнослужителі та просто не байдужі громадяни, які вирішили підтримати рідних та вшанувати полеглих Героїв.



Пам’ятний захід відкрила ведуча, директорка Публічної бібліотеки - Оксана Патер. Після чого учнями ліцею та військовослужбовцями винесено барельєфи, а священнослужителі громади відслужили поминальну молитву та провели обряд освячення ікон.



В "Іконах пам'яті» увіковічнено пам’ять про 12–ть Героїв-воїнів, які віддали своє життя за незалежність рідної країни. За кожним з цих імен невгамовний біль у серцях рідних та друзів, шана і приклад мужності для нинішніх та наступних поколінь:



Грицюк Михайло Михайлович - (5 червня 1984 р. - 22 травня 2014 р.);



Якобчук Володимир Вікторович - (11 березня 1987 р. - 17 червня 2014 р.);



Кантор Ігор Володимирович - (11 січня 1987 р. - 14 липня 2014 р.);



Дармофал Сергій Миколайович - (28 травня 1991 р. - 1 серпня 2014 р.);



Потапчук Станіслав Володимирович - (16 червня 1992 р.- 25 серпня 2014 р.);



Янчук Валерій Леонтійович - (13 вересня 1985 р.- 25 серпня 2014 р.);



Рупа Віктор Миколайович - ( 17 липня 1984 р. - 2 жовтня 2015 р.);



Тишик Юрій Анатолійович - (27 липня 1991 р.- 3 жовтня 2019 р.)';



Артеменко Анатолій В’ячеславович - ( 25 лютого 1984 р. - 29 жовтня 2015 р.);



Кривенчук Юрій Анатолійович – 25 липня 1994 р.- останній раз виходив на зв'язок 28-29 серпня 2014 р.);



Романюк Віктор Романович – (7 липня 1969 р. - 12 вересня 2017 р.);



Куницький Тарас Олегович - (28 грудня 1992 р. - 13 січня 2020 р.).



Хвилиною мовчання усі присутні вшанували тих, хто віддав своє життя за волю України, хто нині став на захист рідної землі і загинув на східних рубежах України. Їх імена вічно будуть жити в серцях вдячних нащадків, як імена героїв.



На вручення завітали волонтери, які приїхали із Житомира.



«Найважливіше – це пам’ять. Не можна повернути ваших рідних та близьких, але ми завжди пам’ятатимемо всіх, хто віддав життя в ім’я свободи і незалежності рідної країни. Їх подвиг – справжній взірець героїзму та самопожертв» - зазначила одна із керівниць проєкту Вікторія Боровська.



По завершенню церемонії вручення барельєфів від імені родин загиблих захисників виступила мама Героя, голова ГО «Герої не вмирають» - Софія Дармофал, яка подякувала волонтерам за титанічну роботу та вручила подяку.



Під час заходу була представлена персональна виставка робіт майданівця, добровольця, який в 2014 році пішов на схід, військового художника Руслана Кашаюка. Саме він увічнив обличчя своїх загиблих побратимів на склі.



Довідково: "Ікона пам’яті загиблим за незалежність України" – проект, ініційований Оленою Карамушкою (Elena Karamushka), італійським скульптором українського походження, яка свого часу звернулась до волонтерів з пропозицією заснування майстерні у їхньому місті. Вона привезла форму в Україну та навчила майбутніх майстрів всьому технологічному процесу.



"Ікона пам'яті" - умовна назва барельєфу, яку кожна родина сприймає по - своєму: хтось, як мистецький виріб, хтось, як ікону. Головною метою проекту є вшанування та збереження пам’яті загиблих Героїв України. Кожна робота виготовляється вручну та має індивідуальний номер, також до неї додається іменний сертифікат. За цей час пам’ятні барельєфи були урочисто вручені сотням сімей воїнів, загиблих у боротьбі за незалежність України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 листопада відбулося урочисте вручення барельєфів «Ікона пам’яті загиблим за незалежність України» та «Хрещення Русі» батькам і дружинам загиблих Героїв-воїнів з Волині.Про це повідомили у Павлівській громаді.В приміщенні Павлівського ліцею, окрім рідних загиблих, прийшли представники влади: голова Павлівської громади -, голова Іваничівської селищної ради -, голова Литовезької громади -, військовослужбовці, священнослужителі та просто не байдужі громадяни, які вирішили підтримати рідних та вшанувати полеглих Героїв.Пам’ятний захід відкрила ведуча, директорка Публічної бібліотеки -. Після чого учнями ліцею та військовослужбовцями винесено барельєфи, а священнослужителі громади відслужили поминальну молитву та провели обряд освячення ікон.В "Іконах пам'яті» увіковічнено пам’ять про 12–ть Героїв-воїнів, які віддали своє життя за незалежність рідної країни. За кожним з цих імен невгамовний біль у серцях рідних та друзів, шана і приклад мужності для нинішніх та наступних поколінь:- (5 червня 1984 р. - 22 травня 2014 р.);- (11 березня 1987 р. - 17 червня 2014 р.);- (11 січня 1987 р. - 14 липня 2014 р.);- (28 травня 1991 р. - 1 серпня 2014 р.);- (16 червня 1992 р.- 25 серпня 2014 р.);- (13 вересня 1985 р.- 25 серпня 2014 р.);- ( 17 липня 1984 р. - 2 жовтня 2015 р.);- (27 липня 1991 р.- 3 жовтня 2019 р.)';- ( 25 лютого 1984 р. - 29 жовтня 2015 р.);– 25 липня 1994 р.- останній раз виходив на зв'язок 28-29 серпня 2014 р.);– (7 липня 1969 р. - 12 вересня 2017 р.);- (28 грудня 1992 р. - 13 січня 2020 р.).Хвилиною мовчання усі присутні вшанували тих, хто віддав своє життя за волю України, хто нині став на захист рідної землі і загинув на східних рубежах України. Їх імена вічно будуть жити в серцях вдячних нащадків, як імена героїв.На вручення завітали волонтери, які приїхали із Житомира.«Найважливіше – це пам’ять. Не можна повернути ваших рідних та близьких, але ми завжди пам’ятатимемо всіх, хто віддав життя в ім’я свободи і незалежності рідної країни. Їх подвиг – справжній взірець героїзму та самопожертв» - зазначила одна із керівниць проєктуПо завершенню церемонії вручення барельєфів від імені родин загиблих захисників виступила мама Героя, голова ГО «Герої не вмирають» -, яка подякувала волонтерам за титанічну роботу та вручила подяку.Під час заходу була представлена персональна виставка робіт майданівця, добровольця, який в 2014 році пішов на схід, військового художника. Саме він увічнив обличчя своїх загиблих побратимів на склі."Ікона пам’яті загиблим за незалежність України" – проект, ініційований(Elena Karamushka), італійським скульптором українського походження, яка свого часу звернулась до волонтерів з пропозицією заснування майстерні у їхньому місті. Вона привезла форму в Україну та навчила майбутніх майстрів всьому технологічному процесу."Ікона пам'яті" - умовна назва барельєфу, яку кожна родина сприймає по - своєму: хтось, як мистецький виріб, хтось, як ікону. Головною метою проекту є вшанування та збереження пам’яті загиблих Героїв України. Кожна робота виготовляється вручну та має індивідуальний номер, також до неї додається іменний сертифікат. За цей час пам’ятні барельєфи були урочисто вручені сотням сімей воїнів, загиблих у боротьбі за незалежність України.

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