Лучан запрошують на концерт-виступ сестер Тельнюк
Сьогодні, 14:55
У суботу, 12 листопада, о 18:00 команда Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» запрошує на унікальне дійство в Луцьку. Сестри Тельнюк приїдуть до міста з своєю програмою на твори українських поетів.
Про це повідомили організатори заходу.
Їх називають «музикою великого міста», «ліками від розпачу» й «останнім бастіоном високої поезії та музики у просторі сучасної української пісні».
У їхньому репертуарі — пісні на вірші українських і закордонних поетів. Вони виступають лише без фонограм, дотримуючись найвищих фахових вимог. Їхня музика охоплює безліч стилів, жанрів і звучань. Філософські балади та романси, фолкрокові композиції та ескізи, а капела та пісні з елементами медитативної мело-декламації, джаз-рок, артрок і трипхоп. Їхня палітра дозволяє експериментувати в найрізноманітніших напрямках і створювати власні.
Виступ «Тельнюк: Сестри» — це театральне дійство з власною драматургією і особливою схемою розгортання образів, це розмова Сестер між собою і водночас щирий діалог із кожним глядачем.
Квитки можна придбати за посиланням: https://secure.wayforpay.com/payment/telniuk_frontera_12_11_2022
Зібрані на концерті кошти йдуть на волонтерський штаб «Ангар» для закриття потреб ЗСУ.
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Про це повідомили організатори заходу.
Їх називають «музикою великого міста», «ліками від розпачу» й «останнім бастіоном високої поезії та музики у просторі сучасної української пісні».
У їхньому репертуарі — пісні на вірші українських і закордонних поетів. Вони виступають лише без фонограм, дотримуючись найвищих фахових вимог. Їхня музика охоплює безліч стилів, жанрів і звучань. Філософські балади та романси, фолкрокові композиції та ескізи, а капела та пісні з елементами медитативної мело-декламації, джаз-рок, артрок і трипхоп. Їхня палітра дозволяє експериментувати в найрізноманітніших напрямках і створювати власні.
Виступ «Тельнюк: Сестри» — це театральне дійство з власною драматургією і особливою схемою розгортання образів, це розмова Сестер між собою і водночас щирий діалог із кожним глядачем.
Квитки можна придбати за посиланням: https://secure.wayforpay.com/payment/telniuk_frontera_12_11_2022
Зібрані на концерті кошти йдуть на волонтерський штаб «Ангар» для закриття потреб ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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