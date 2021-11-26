Лучан запрошують на концерт-виступ сестер Тельнюк





Про це повідомили організатори заходу.



Їх називають «музикою великого міста», «ліками від розпачу» й «останнім бастіоном високої поезії та музики у просторі сучасної української пісні».



У їхньому репертуарі — пісні на вірші українських і закордонних поетів. Вони виступають лише без фонограм, дотримуючись найвищих фахових вимог. Їхня музика охоплює безліч стилів, жанрів і звучань. Філософські балади та романси, фолкрокові композиції та ескізи, а капела та пісні з елементами медитативної мело-декламації, джаз-рок, артрок і трипхоп. Їхня палітра дозволяє експериментувати в найрізноманітніших напрямках і створювати власні.



Виступ «Тельнюк: Сестри» — це театральне дійство з власною драматургією і особливою схемою розгортання образів, це розмова Сестер між собою і водночас щирий діалог із кожним глядачем.



Квитки можна придбати за посиланням:



Зібрані на концерті кошти йдуть на волонтерський штаб «Ангар» для закриття потреб ЗСУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 12 листопада, о 18:00 команда Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» запрошує на унікальне дійство в Луцьку. Сестри Тельнюк приїдуть до міста з своєю програмою на твори українських поетів.Про це повідомили організатори заходу.Їх називають «музикою великого міста», «ліками від розпачу» й «останнім бастіоном високої поезії та музики у просторі сучасної української пісні».У їхньому репертуарі — пісні на вірші українських і закордонних поетів. Вони виступають лише без фонограм, дотримуючись найвищих фахових вимог. Їхня музика охоплює безліч стилів, жанрів і звучань. Філософські балади та романси, фолкрокові композиції та ескізи, а капела та пісні з елементами медитативної мело-декламації, джаз-рок, артрок і трипхоп. Їхня палітра дозволяє експериментувати в найрізноманітніших напрямках і створювати власні.Виступ «Тельнюк: Сестри» — це театральне дійство з власною драматургією і особливою схемою розгортання образів, це розмова Сестер між собою і водночас щирий діалог із кожним глядачем.Квитки можна придбати за посиланням: https://secure.wayforpay.com/payment/telniuk_frontera_12_11_2022 Зібрані на концерті кошти йдуть на волонтерський штаб «Ангар» для закриття потреб ЗСУ.

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