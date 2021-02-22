На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який травмувався на будівництві





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Сьогодні у селі Зимне Володимирського району рятувальники 7-і ДПРЧ міста Володимир допомогли знести чоловіка з 2-го поверху житлового будинку, який травмувався під час будівельних робіт.



За допомогою штурмової драбини та мотузки бійці ДСНС зняли чоловіка з житлового будинку та передали працівникам швидкої допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 8 листопада, волинські рятувальники допомогли людині, яка травмувалась на будівництві.Про це повідомили у ДСНС Волині.Сьогодні у селі Зимне Володимирського району рятувальники 7-і ДПРЧ міста Володимир допомогли знести чоловіка з 2-го поверху житлового будинку, який травмувався під час будівельних робіт.За допомогою штурмової драбини та мотузки бійці ДСНС зняли чоловіка з житлового будинку та передали працівникам швидкої допомоги.

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