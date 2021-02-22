На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який травмувався на будівництві

На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який травмувався на будівництві
Сьогодні, 8 листопада, волинські рятувальники допомогли людині, яка травмувалась на будівництві.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Сьогодні у селі Зимне Володимирського району рятувальники 7-і ДПРЧ міста Володимир допомогли знести чоловіка з 2-го поверху житлового будинку, який травмувався під час будівельних робіт.

За допомогою штурмової драбини та мотузки бійці ДСНС зняли чоловіка з житлового будинку та передали працівникам швидкої допомоги.
На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який травмувався на будівництві
На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який травмувався на будівництві
На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який травмувався на будівництві

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Теги: Волинь, рятувальники, допомога
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