На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який травмувався на будівництві
Сьогодні, 14:42
Сьогодні, 8 листопада, волинські рятувальники допомогли людині, яка травмувалась на будівництві.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні у селі Зимне Володимирського району рятувальники 7-і ДПРЧ міста Володимир допомогли знести чоловіка з 2-го поверху житлового будинку, який травмувався під час будівельних робіт.
За допомогою штурмової драбини та мотузки бійці ДСНС зняли чоловіка з житлового будинку та передали працівникам швидкої допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні у селі Зимне Володимирського району рятувальники 7-і ДПРЧ міста Володимир допомогли знести чоловіка з 2-го поверху житлового будинку, який травмувався під час будівельних робіт.
За допомогою штурмової драбини та мотузки бійці ДСНС зняли чоловіка з житлового будинку та передали працівникам швидкої допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі призупинили опалювальний сезон: яка ситуація у Луцьку
Сьогодні, 15:00
Лучан запрошують на концерт-виступ сестер Тельнюк
Сьогодні, 14:55
На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який травмувався на будівництві
Сьогодні, 14:42
СБУ викрила настоятеля одного із храмів УПЦ МП, який працював на гауляйтера Харківщини
Сьогодні, 14:25
Медіа