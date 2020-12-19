У Києві таки встановлять головну ялинку країни: якою вона буде. ФОТО

Віталій Кличко заявив, що, попри на війну, в столиці буде встановлена головна новорічна ялинка країни. Цього року не буде традиційних святкувань, концертів та ярмарку зі скупченням людей, але буде ялинка як символ Нового року та Різдва.



Про це розповів організатор новорічного свята на Софійській площі, президент Folk Ukraine Ігор Добруцький виданню



Поки не відомо, де саме в столиці цього року поставлять ялинку, але вже розпочато роботу по підготовці до її встановлення.



"Зараз вивчаються всі можливості по встановленню головної ялинки. Обговорюються різні варіанти. Мер підтвердив, що ялинку буде встановлено. Ми працюємо, шукаємо партнерів і спонсорів, готуємось. Ескіз ялинки вже розроблено. Можу сказати, що цього разу ялинка буде не про новорічне диво. Цього року зовсім інша історія", - розказав Ігор Добруцький.



Він уточнює, що розроблено декілька варіантів ескізів, якою може бути головна новорічна ялинка 2022-2023. Один із них ви можете побачити на ілюстрації.



Ялинка прикрашена іграшками в кольорах національного прапора, а також квітами і свічками. На маківці замість різдвяної зірки - тризуб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Києвазаявив, що, попри на війну, в столиці буде встановлена головна новорічна ялинка країни. Цього року не буде традиційних святкувань, концертів та ярмарку зі скупченням людей, але буде ялинка як символ Нового року та Різдва.Про це розповів організатор новорічного свята на Софійській площі, президент Folk Ukraineвиданню Realist.Online Поки не відомо, де саме в столиці цього року поставлять ялинку, але вже розпочато роботу по підготовці до її встановлення."Зараз вивчаються всі можливості по встановленню головної ялинки. Обговорюються різні варіанти. Мер підтвердив, що ялинку буде встановлено. Ми працюємо, шукаємо партнерів і спонсорів, готуємось. Ескіз ялинки вже розроблено. Можу сказати, що цього разу ялинка буде не про новорічне диво. Цього року зовсім інша історія", - розказав Ігор Добруцький.Він уточнює, що розроблено декілька варіантів ескізів, якою може бути головна новорічна ялинка 2022-2023. Один із них ви можете побачити на ілюстрації.Ялинка прикрашена іграшками в кольорах національного прапора, а також квітами і свічками. На маківці замість різдвяної зірки - тризуб.

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