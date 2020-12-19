У Києві таки встановлять головну ялинку країни: якою вона буде. ФОТО

У Києві таки встановлять головну ялинку країни: якою вона буде. ФОТО
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, попри на війну, в столиці буде встановлена головна новорічна ялинка країни. Цього року не буде традиційних святкувань, концертів та ярмарку зі скупченням людей, але буде ялинка як символ Нового року та Різдва.

Про це розповів організатор новорічного свята на Софійській площі, президент Folk Ukraine Ігор Добруцький виданню Realist.Online.

Поки не відомо, де саме в столиці цього року поставлять ялинку, але вже розпочато роботу по підготовці до її встановлення.

"Зараз вивчаються всі можливості по встановленню головної ялинки. Обговорюються різні варіанти. Мер підтвердив, що ялинку буде встановлено. Ми працюємо, шукаємо партнерів і спонсорів, готуємось. Ескіз ялинки вже розроблено. Можу сказати, що цього разу ялинка буде не про новорічне диво. Цього року зовсім інша історія", - розказав Ігор Добруцький.
У Києві таки встановлять головну ялинку країни: якою вона буде. ФОТО

Він уточнює, що розроблено декілька варіантів ескізів, якою може бути головна новорічна ялинка 2022-2023. Один із них ви можете побачити на ілюстрації.

Ялинка прикрашена іграшками в кольорах національного прапора, а також квітами і свічками. На маківці замість різдвяної зірки - тризуб.
У Києві таки встановлять головну ялинку країни: якою вона буде. ФОТО


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Теги: Київ, ялинка, столиця
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