Луцький благодійний фонд передав для ЗСУ 10 нових автівок Mitsubishi

Луцький благодійний фонд передав для ЗСУ 10 нових автівок Mitsubishi
Волонтери благодійного фонду «Віримо в Україну» спільно з іноземними та українськими партнерами передали 10 новеньких автівок підвищеної прохідності Mitsubishi L200 для Збройних сил України.

Про це повідомляють на сторінці фонду у Facebook.

«Спілкуючись із військовими, що захищають нашу країну на передовій, неодноразово чув, що постійно потрібні автомобілі. Вони необхідні як для виконання бойових завдань на лінії фронту, так і для порятунку життя військових», - зазначив засновник Благодійного фонду «Віримо в Україну» та заступник начальника Волинської ОВА Юрій Гупало.

Луцький благодійний фонд передав для ЗСУ 10 нових автівок Mitsubishi


«Наш благодійний фонд уже зібрав та передав не одну тонну різного рівня допомоги. Проте українські військові на фронті потребують ще й транспорту. Вся наша робота присвячена одній меті - наближенню перемоги. І ми не зупинимося, поки її не досягнемо. Спасибі всім, хто вірить в ЗСУ і підтримує наші зусилля», - додав керівник БФ «Віримо в Україну» Анатолій Шваб.

Загалом за 8 місяців повномасштабної війни волонтери БФ «Віримо в Україну» передали на допомогу Збройним силам України понад 50 автомобілів.

Луцький благодійний фонд передав для ЗСУ 10 нових автівок Mitsubishi



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Теги: «Віримо в Україну», автомобілі, ЗСУ
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