Луцький благодійний фонд передав для ЗСУ 10 нових автівок Mitsubishi

Волонтери благодійного фонду «Віримо в Україну» спільно з іноземними та українськими партнерами передали 10 новеньких автівок підвищеної прохідності Mitsubishi L200 для Збройних сил України.Про це повідомляють на сторінці фонду у Facebook.«Спілкуючись із військовими, що захищають нашу країну на передовій, неодноразово чув, що постійно потрібні автомобілі. Вони необхідні як для виконання бойових завдань на лінії фронту, так і для порятунку життя військових», - зазначив засновник Благодійного фонду «Віримо в Україну» та заступник начальника Волинської ОВА«Наш благодійний фонд уже зібрав та передав не одну тонну різного рівня допомоги. Проте українські військові на фронті потребують ще й транспорту. Вся наша робота присвячена одній меті - наближенню перемоги. І ми не зупинимося, поки її не досягнемо. Спасибі всім, хто вірить в ЗСУ і підтримує наші зусилля», - додав керівник БФ «Віримо в Україну»Загалом за 8 місяців повномасштабної війни волонтери БФ «Віримо в Україну» передали на допомогу Збройним силам України понад 50 автомобілів.