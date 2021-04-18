Як мешканці геріатричного пансіонату у Луцьку допомагають ЗСУ





Про це Лариса Кусик.



З її слів, нині волонтерить вся країна і мешканці Луцького геріатричного пансіонату теж вирішили долучитись до допомоги військовим.



"Під час цієї роботи, коли руки працюють я намагаюся мотивувати людей, заспокоїти, ми обговорюємо всі питання пов’язані з війною", – говорить психологиня.



Зі слів керівниці закладу Алли Гнатюк, у Луцькому геріатричному пансіонаті проживають 184 людини, з них 50 – переселенці.



Зоя Богачова у закладі проживає майже місяць. 73-річна жінка приїхала з Курахового Донецької області. Пенсіонерка разом з іншими мешканцями пансіонату допомагає українським військовим. Каже: ця робота відволікає і заспокоює.



"Треба кікімори – допомагали робити з ниток, горіхи треба бити на сухпайки – били, нині робимо окопні свічки", – розповідає житель геріатричного пансіонату Віталій Сасюк. Додає: воїни мають відчувати, що їх підтримують в тилу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Луцького геріатричного пансіонату в арттерапевтичному кабінеті виготовляють окопні свічки, б’ють горіхи для сухпайків та плетуть кікімори.Про це Суспільному розповіла психологиня пансіонатуЗ її слів, нині волонтерить вся країна і мешканці Луцького геріатричного пансіонату теж вирішили долучитись до допомоги військовим."Під час цієї роботи, коли руки працюють я намагаюся мотивувати людей, заспокоїти, ми обговорюємо всі питання пов’язані з війною", – говорить психологиня.Зі слів керівниці закладу, у Луцькому геріатричному пансіонаті проживають 184 людини, з них 50 – переселенці.у закладі проживає майже місяць. 73-річна жінка приїхала з Курахового Донецької області. Пенсіонерка разом з іншими мешканцями пансіонату допомагає українським військовим. Каже: ця робота відволікає і заспокоює."Треба кікімори – допомагали робити з ниток, горіхи треба бити на сухпайки – били, нині робимо окопні свічки", – розповідає житель геріатричного пансіонату Віталій Сасюк. Додає: воїни мають відчувати, що їх підтримують в тилу.

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