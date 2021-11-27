Експорт і імпорт через Волинську митницю: які товари перевозили у першому півріччі
Сьогодні, 13:26
Український бізнес гнучко адаптувався до умов воєнного стану і наполегливо освоює європейські ринки збуту продукції.
Про це свідчить статистика експортно-імпортних операцій у зоні діяльності Волинської митниці за 10 місяців поточного року, інформують у відомстві.
Зокрема, загальна кількість оформлених митних декларацій у січні-жовтні 2022 року, після спаду у першому півріччі зросла, а нині дорівнює рівню минулого року. При цьому кількість транзитних митних декларацій зменшилась у 3,3 рази, однак збільшилась частка оформленого експорту.
Щодо вивезення товарів з України, найбільше зовнішньоекономічних операцій реалізовано з Польщею – 38,8% та Німеччиною – 12,8%.
Щодо імпорту, основну масу теж формують операції з польськими партнерами – 37,9%, а ще з Чехією – 10,9% .
Найбільші бюджетоформуючі групи товарів - телефонні апарати, легкові автомобілі, трактори та інші сільськогосподарські машини, добрива, моторні транспортні засоби спеціального призначення.
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Про це свідчить статистика експортно-імпортних операцій у зоні діяльності Волинської митниці за 10 місяців поточного року, інформують у відомстві.
Зокрема, загальна кількість оформлених митних декларацій у січні-жовтні 2022 року, після спаду у першому півріччі зросла, а нині дорівнює рівню минулого року. При цьому кількість транзитних митних декларацій зменшилась у 3,3 рази, однак збільшилась частка оформленого експорту.
Щодо вивезення товарів з України, найбільше зовнішньоекономічних операцій реалізовано з Польщею – 38,8% та Німеччиною – 12,8%.
Щодо імпорту, основну масу теж формують операції з польськими партнерами – 37,9%, а ще з Чехією – 10,9% .
Найбільші бюджетоформуючі групи товарів - телефонні апарати, легкові автомобілі, трактори та інші сільськогосподарські машини, добрива, моторні транспортні засоби спеціального призначення.
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