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Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України законопроєкти про продовження дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації.

Про це зазначено у таблиці надходження законопроєктів до Верховної Ради, пише Громадське.

Відповідні законопроєкти зареєстрували 8 листопада під реєстраційними номерами 8189 та 8190. Наразі їх передано на розгляд.

Воєнний стан і мобілізацію в Україні оголосили з 24 лютого, і після того вже декілька разів продовжували. Востаннє Верховна Рада продовжила їх ще на 90 днів у серпні. За попереднім рішенням їхній термін дії триває до 21 листопада.

Воєнний стан — що варто пам'ятати?

Під час воєнного стану можуть у країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Окрім того, можуть запровадити трудову повинність чи обов'язкові суспільно корисні роботи, або ж примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.

Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження президента, Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада і зокрема військове командування має право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт та приватне майно.

Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Може обмежуватися право на вільне пересування.

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Теги: Росія, Україна, війна
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