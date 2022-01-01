Як родичі безвісти зниклих можуть отримати пенсію та пільги





Хто і як може отримати виплати та пільги,



Кому з рідних призначається пенсія, якщо людина зникла безвісти:



- дітям до 18 років;



- дітям від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою, до його закінчення;



- дітям-сиротам до 23 років незалежно від факту навчання;



- чоловіку або дружині, батькам такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;



- чоловіку або дружині, а в разі їх відсутності – одному з батьків, брату або сестрі, дідусеві чи бабусі годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років;



- батькам і чоловіку або дружині особи, зниклої безвісти, які не були на її утриманні.



Вони мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення втратили джерело засобів до існування.



Які пільги передбачені для родичів зниклих:



- Путівки до санаторно-курортних закладів з оплатою 50% вартості.



- 50% знижки на оплату квартири та плату за комунальні послуги.



- Право на безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту в межах району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення й автобусами приміських маршрутів.



- Члени сімей мають право на земельну ділянку та допомогу від органів місцевого самоврядування у будівництві.



- Право на безоплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке займають у будинках державного житлового фонду, та позачергове право на поліпшення житлових умов.



Як отримати пільги та виплати?



Для подачі заявки можна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Також це можна зробити онлайн: через вебпортал електронних послуг ПФУ, на порталі «Дія» за



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо людина зникла безвісти, у членів її сім’ї через місяць після внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань виникає право на отримання пенсії. Також родичі зниклих безвісти мають право на деякі пільги.Хто і як може отримати виплати та пільги, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.- дітям до 18 років;- дітям від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою, до його закінчення;- дітям-сиротам до 23 років незалежно від факту навчання;- чоловіку або дружині, батькам такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;- чоловіку або дружині, а в разі їх відсутності – одному з батьків, брату або сестрі, дідусеві чи бабусі годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років;- батькам і чоловіку або дружині особи, зниклої безвісти, які не були на її утриманні.Вони мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення втратили джерело засобів до існування.- Путівки до санаторно-курортних закладів з оплатою 50% вартості.- 50% знижки на оплату квартири та плату за комунальні послуги.- Право на безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту в межах району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення й автобусами приміських маршрутів.- Члени сімей мають право на земельну ділянку та допомогу від органів місцевого самоврядування у будівництві.- Право на безоплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке займають у будинках державного житлового фонду, та позачергове право на поліпшення житлових умов.Для подачі заявки можна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Також це можна зробити онлайн: через вебпортал електронних послуг ПФУ, на порталі «Дія» за посиланням.

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