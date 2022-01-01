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Деталі іранських безпілотників виготовили після повномасштабного вторгнення Росії, – розвідка

Деталі іранських безпілотників виготовили після повномасштабного вторгнення Росії, – розвідка
Представники воєнної розвідки України знайшли інформацію, яка може свідчити, що іранські безпілотники до Росії постачали після 24 лютого.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

“Гвинт безпілотника “Mohajer-6” був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до Російської Федерації. Тобто вони були доставлені в цьому році”, – розповів представник ГУР МО України Василь.

Іранський Mohajer зібраний із деталей, вироблених в різних країнах. Більшість комплектуючих зі США, говорить Василь. Також безпілотник має австрійський двигун та японську камеру.

“Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані). Камера видимого діапазону – Японія. Лазерний дальномір – китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва”, – розповів представник ГУР МО України.

Як іноземні комплектуючі опинилися в іранських дронах українські фахівці вивчають. Серійні номери та дані про виробників комплектуючих співробітники ГУР МО України вже передали країнам-партнерам.

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Теги: Росія, Україна, війна, Іран, безпілотники
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