У Ковелі чоловік запускав салюти

У Ковелі чоловік запускав салюти
Увечері 5 листопада в Ковелі невідомі запускали феєрверки. Відео у соціальних мережах виклали місцеві мешканці.

Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.

До слова, 29 грудня 2020 року Ковельський міський голова видавав розпорядження «Про заборону використання піротехнічних виробів».Є люди які зухвало не дотримуються елементарних правил перебування на території громади.

Чоловік, нехтуючи воєнним станом, розумінням і просто здоровим глуздом вирішив на вихідних запустити салют.

Під час проведення перевірки поліцейські ідентифікували особу, причетну до правопорушення. Ним виявився 35- річний ковельчанин. На чоловіка склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.195-6 КУПаП(Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів).

Дані матеріалу будуть скеровані до Ковельського міськрайонного суду для прийняття рішення згідно Закону.
У Ковелі чоловік запускав салюти

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Теги: Ковель, салюти
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