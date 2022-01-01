У Ковелі чоловік запускав салюти





Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.



До слова, 29 грудня 2020 року Ковельський міський голова



Чоловік, нехтуючи воєнним станом, розумінням і просто здоровим глуздом вирішив на вихідних запустити салют.



Під час проведення перевірки поліцейські ідентифікували особу, причетну до правопорушення. Ним виявився 35- річний ковельчанин. На чоловіка склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.195-6 КУПаП(Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів).



Дані матеріалу будуть скеровані до Ковельського міськрайонного суду для прийняття рішення згідно Закону.

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