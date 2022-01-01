Україна повернула тіла 38 полеглих Героїв
Сьогодні, 12:00
Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні, 8 листопада, вдалося повернути рідним тіла 38 захисників.
Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.
Нагадуємо, в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.
У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.
Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.
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Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.
Нагадуємо, в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.
У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.
Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.
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